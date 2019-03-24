Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soru şu: '2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Ne istediysen ben sana verdim, her türlü parayı, imkanı verdim, saray dedin sarayı da verdim, niye beni soğan kuyruğuna soktun?' Bunu herkesin sorması lazım." dedi.

Kartal'ın Karlıktepe Mahallesi'nde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, mevcut belediye başkanın güzel hizmetler sunduğunu, onun bıraktığı bayrağı genç ve dinamik adayları Gökhan Yüksel'in devralacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Yüksel'in seçilmesi halinde halka hizmet edeceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Diğer belediye başkan adayları arkadaşlarıma söylediğim gibi kendisine de söyledim: 'Şu mahalle bana oy vermedi, şu mahalle verdi' gibi bir ayrımcılık yapayım demeyeceksin. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun, hangi mahallede oturursa otursun, herkese eşit hizmet götüreceksin. Yine söyledim. Eğer bir mahalle yoksulsa, o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Yani biraz torpil yapacaksın. Daha fazla hizmet götüreceksin. Amaç, Kartal'da yaşayan herkes huzur içinde birlikte yaşasın. Kavgasız bir dünya istiyoruz. Birlikte yaşayacağımız bir dünya, bir Türkiye, bir İstanbul ve bir Kartal istiyoruz. O nedenle Kartallıların bu görevi yaparken, yani sandığa gidip oy verirken bütün bu gerçekleri düşünmelerini istiyoruz."