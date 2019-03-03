Kılıçdaroğlu Mamak'ta vatandaşlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen memleketi getirirsin soğan kuyruğuna muhtaç edersin, neymiş efendim bunlar varlık kuyruğuymuş. Milletin aklıyla dalga geçiyor. Varlık kuyruğuna bakın. 17 yıldır yoktu da şimdi niye bu varlık kuyruğu ortaya çıktı?" dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Mamak'ta Hacıbektaş Veli Parkı'ndaki mitinginde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına Mamaklıları selamlayarak başlayan Kılıçdaroğlu, 1 Nisan'da demokrasi için yeni bir tarih yazacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, hiçbir baskının önünde diz çökmeyeceklerini vurgulayarak, "Birlikte sandıklara sahip çıkacağız. Kendimiz için değil, çocuklarımız, ülkemiz, vatanımız, bayrağımız ve demokrasimiz için sandıklara sahip çıkacağız." diye konuştu. "Bu ülkeye bahar gelecek. Bu ülkeye güzellikler gelecek. Bu ülkeye adam, insan gibi politikacılar gelecek. Bu ülkeye birlikte yaşama azmi, kararlılığı gelecek." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, bunu yaparken halkla birlikte hareket edeceklerini, Mamak'ta da Belediye Başkan Adayı Adnan Demirci ile yeni bir tarih yazacaklarını belirtti.

Sadece Mamak'ın, Ankara'nın sorun yaşamadığını, Türkiye'de işsizliğin, pahalılığın, enflasyonun arttığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti: "Her vatandaşın mutfağında yangın var ama bir yerde safahat, Lale Devri var. Nerede? Sarayda. İşsizlik, yoksulluk var, çocuklar yatağa aç giriyor diyorum, itiraz ediyorlar. Bu memleketin huzura ihtiyacı var diyorum, itiraz ediyorlar. Ne söylesem, 'Bay Kemal konuşuyor.' diyorlar. Bay Kemal konuşacak. Bay Kemal'in onlardan birden fazla farkı var. Bay Kemal haram yemez, onlar haram yerler, Bay Kemal kul hakkı yemez, onlar kul hakkı yerler. Bay Kemal hiç kimseyi ötekileştirmez, bu ülkede yaşayan 82 milyon yurttaşı başının üstünde taşır ama onlar aksini yaparlar. Bay Kemal evladına paralı askerlik yaptırmaz. Parayı ödeyip de 'oğlum askerlik yapmasın' demez ama onlar başka türlü yaparlar. Ben oğlumu, evladımı askere gönderirim. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Biz huzurdan, barıştan, birlikte yaşamadan yanayız. Bir Bay Kemal arıyorlarsa o bay Kemal budur. Bu Bay Kemal namuslu adamdır. Bu Bay Kemal oğluna telefon açıp 'oğlum paraları sıfırladın mı' demez. Ne derlerse desinler biz kendi ülkemizi, insanımızı seviyoruz ve sizlere hizmet etmek için mücadele ediyoruz."

- "Hiç kimsenin işiyle oynamayız" Ankara Büyükşehir Belediyesini de vatandaşların oyları, Allah'ın izniyle alacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Ankara'nın yeniden kimliğini kazanacağını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özlemleri doğrultusunda bir başkent olacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın kültür, üniversite, tarih kenti, kurtuluşun ve kuruluşun başkenti olacağını dile getirdi. CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz işçi kardeşlerime, 1 Nisan'da Adnan başkanı Mamak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturttuğunuzda orada çalışan işçilerin asgari ücreti 1 Ocak'tan itibaren 2 bin 200 lira olacak. Hiçbir işçinin işine son verilmeyecek. Hiç kimsenin işiyle, aşıyla oynamayız." diye konuştu. Belediye başkanlarından, herkese eşit hizmet götürmelerini, eğer fakir mahalleler varsa oraya pozitif ayrımcılık yapmalarını, her kuruşun hesabını millete vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, vatandaşa hizmet etmeyi, hesap vermeyi onurlu bir görev kabul ettiklerini söyledi.

- "Konuşacağım, inadına konuşacağım" Kemal Kılıçdaroğlu, kültürlerinde malı götürmenin, haram yemenin, saraylarda oturmanın bulunmadığını ifade ederek, "Erkeklere bir müjde vereyim, kürkte vergiyi sıfırladılar. Kürk alırken vergi yok artık. Şimdi buradan giderken bir kürkçüye uğrayın, hanıma birer tane sıfır vergisiz kürk alın. Ekmeğe vergi var, kefen bezine vergi var, kürke vergi yok. Niye yok? Efendim saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var, onun için kürkü sıfırladılar." dedi. Türkiye'yi 17 yıl istediği gibi yöneten iktidarın vatandaşı soğan kuyruğuna soktuğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Ben bunları söyleyince ne diyor? 'Bay Kemal konuşuyor.' diyor. Konuşacağım, inadına konuşacağım. Sen memleketi getirirsin soğan kuyruğuna muhtaç edersin, neymiş efendim bunlar varlık kuyruğuymuş. Allah aşkına, milletin aklıyla dalga geçiyor. Varlık kuyruğuna bakın. Benim bildiğim varlıklı adam pazara gitmez, açar telefonu oğlum bana beş kilo soğan, üç kilo patates getir der, alır evine götürür. Ben merak ediyorum, bu varlık kuyruğu niye Almanya'da, niye Güney Kore'de yok? Orada yok, burada var. 17 yıldır yoktu da şimdi niye bu varlık kuyruğu ortaya çıktı? Şimdi düşünme zamanı. Şimdi elimizi vicdanımıza koyup sandığa gitme zamanı. Olay bir Türkiye olayıdır, olay bir parti olayı değil. Bir parti olayını aşan bir olaydır. Beraber, birlikte, huzur içinde yaşama olayıdır."