Kılıçdaroğlu'na bir tazminat cezası daha! İşte mal varlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları yönündeki açıklamaları nedeniyle ödemeye mahkum edildiği tazminat bedelini nasıl ödeyeceği merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu, Burhaniye'deki yazlık villasını Erdoğan'a kaybettiği tazminat davasını ödemek için satmıştı.

DAHA ÖNCE VİLLASINI SATMIŞTI

Kılıçdaroğlu, 'Man Adası iddiaları' nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilince sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu bu tazminatı nasıl ödeyecek?' sorusu yayılmaya başladı.. Kılıçdaroğlu, tazminat cezalarını ödeyebilmek için yakın zamanda Burhaniye'deki evini yaklaşık 500 bin TL'ye satmıştı.

MAL VARLIĞI, TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULMUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığının yanı sıra eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nunkini de içeren bildirim, geçtiğimiz Ekim ayında TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Bu işlemin ardından Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı, CHP'nin resmi internet sitesinde de yayımlandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN MAL VARLIĞI

Buna göre, Kılıçdaroğlu çiftinin mal varlığında, Ankara Balgat'ta 2003 yılında edinilen ve değeri 142 bin lira olan konut ile Ankara Akyurt'ta 2003'te edinilen ve değeri 57 bin 300 lira olan konut bulunuyor.