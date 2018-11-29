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Kılıçdaroğlu'na bir tazminat cezası daha! İşte mal varlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Man Adası iddiaları' nedeniyle bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve yakınlarına tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'nun bu tazminatı nasıl ödeyeceği merak konusu olurken, daha önce bu borcu ödemek için Burhaniye'deki villasını satmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları yönündeki açıklamaları nedeniyle ödemeye mahkum edildiği tazminat bedelini nasıl ödeyeceği merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu, Burhaniye'deki yazlık villasını Erdoğan'a kaybettiği tazminat davasını ödemek için satmıştı.

DAHA ÖNCE VİLLASINI SATMIŞTI

Kılıçdaroğlu, 'Man Adası iddiaları' nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilince sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu bu tazminatı nasıl ödeyecek?' sorusu yayılmaya başladı.. Kılıçdaroğlu, tazminat cezalarını ödeyebilmek için yakın zamanda Burhaniye'deki evini yaklaşık 500 bin TL'ye satmıştı.

MAL VARLIĞI, TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULMUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığının yanı sıra eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nunkini de içeren bildirim, geçtiğimiz Ekim ayında TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Bu işlemin ardından Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı, CHP'nin resmi internet sitesinde de yayımlandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN MAL VARLIĞI

Buna göre, Kılıçdaroğlu çiftinin mal varlığında, Ankara Balgat'ta 2003 yılında edinilen ve değeri 142 bin lira olan konut ile Ankara Akyurt'ta 2003'te edinilen ve değeri 57 bin 300 lira olan konut bulunuyor.

Tunceli'de 2007'de edinilen ve değeri 75 bin 284 lira olan bir konutu daha bulunan Kılıçdaroğlu'nun önceki beyanlarında yer alan Balıkesir Burhaniye'deki konutu ise yeni mal varlığı listesinde yer almadı. Bu konutun değeri daha önce 300 bin lira olarak duyurulmuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Akçalı Konut Yapı ile Gökyurt Konut Yapı kooperatiflerine 1997 yılından üyelikleri olduğu belirtildi.

Ressam Nuri Abaç, Fikret Otyam, Güler Çakır, Hüseyin Yüce ve Ayatullah Sümer imzalı 8 tablo, Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki diğer taşınmazlar olarak gösterildi.

Bu arada, Selvi Kılıçdaroğlu'na ait bir pırlanta yüzük de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı listesinde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP man adası Cumhurbaşkanı Erdoğan tazminat

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
iş bankası yeter gerisine gerek varmı
buradan diyanete sesleniyorum sayın kılıçtaroğlu için cuma günü namaz çıkışı para toplansın adam zor durumda baksanıza 6 liralık 8 liralık tabloları bile yazmış mal varlığına içim acıdı biraz yardım edelim kendisine ama o listede bin liralık gömleklerini göremedim onlarıda eklerse iyi olur
Allah devletimize zeval vermesin Türkiyede adelet tek bir kişi için uygulanıyor benim mahkemem 2 sene oldu daha sonuclanmadi
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