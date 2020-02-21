Kılıçdaroğlu'na İzmir'deki otoyol açılışı için bir davet de Hamza Dağ'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Şubat Cumartesi günü Koyundere- Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun açılışını yapmak için İzmir'e gelecek. Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz kurulduğumuzdan beri milletimizin karşısına hizmetlerimizle, başarılarımızla ve icraatlarımızla çıktık. Şimdi de aynını yapıyoruz. İstersen hafta sonu İzmir'deyiz, orada bir açılış yapacağız. Sen de İzmir milletvekilisin, açılışa davet edeyim bu heyecana sen de ortak ol" sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açılış törenine davet etmişti.

Bu davete henüz Kılıçdaroğlu'ndan bizzat yanıt gelmezken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuya ilişkin açıklama yaptı. Otoyol ile ilgili bilgi veren Dağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştireceği yol, 56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 96 kilometreden oluşmaktadır. Çandarlı-İzmir arasındaki ulaşım süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürmektedir. Bu yol ile yakıt ve zaman, dolayısıyla ekonomik tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca bu otoyol ağı, Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olmasını planladığımız Çandarlı Limanı'na entegre edilecektir" diye konuştu.