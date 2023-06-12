Kılıçdaroğlu'na yakın isimden ses getirecek çıkış: Genel Başkanlık için o isme destek verdi

CHP'de hareketli gündem devam ediyor. Kurultay tarihinin yaklaşmasıyla genel başkanın kim olacağı merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 'Ben adayım demem' diyerek partideki isimlerin kimin işaret edeceğine dikkat çekmişti.

ÖZGÜR ÖZEL: SORUMLULUKTAN KAÇMAM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'aday mısınız?' sorusuna, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım" yanıtını vermişti.

BAŞARIR: ÖZEL'İN ADAYLIĞI NORMAL VE YERİNDEDİR

Bu açıklamanın ardından CHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Özel'in adaylığına destek açıklaması geldi. Başarır açıklamasında, "Partimizde uzun süre grup başkanvekilliği yapmış ve şimdi de grup başkanlığı yapan bir ismin sorumluluk almak istemesi gayet normal ve yerindedir. Bunu garipsememiz gerekiyor. Birçok kişinin sorumluluk alması gerekiyor. Bu sorumluluğu paylaşması gerekiyor, bunun sebeplerini konuşması gerekiyor. O yüzden biz yüzde 48 aldık evet ama bu iyi bir sonuç değil. Şapkamızı önümüze koyup yeni süreçte Türkiye'nin çok önemli sonuçlar bar bunların konuşulması lazım." ifadelerine yer verdi.

CHP SÖZCÜSÜ'NDEN ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMASI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını değerlendirerek, "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde yapacağı değişimi yapıp MYK'yi yenilemiştir" dedi.



