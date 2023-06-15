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Kılıçdaroğlu'ndan 'Adalet Yürüyüşü' paylaşımı: Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin

15.06.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Adalet Yürüyüşü' paylaşımı: Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı yıl dönümü nedeniyle, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından, Adalet Yürüyüşü'ndeki bir fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!"


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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