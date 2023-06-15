Kılıçdaroğlu'ndan 'Adalet Yürüyüşü' paylaşımı: Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı yıl dönümü nedeniyle, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından, Adalet Yürüyüşü'ndeki bir fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!"

Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı! #AdaletYürüyüşü6Yaşında pic.twitter.com/kBVOuDMP24 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 15, 2023



