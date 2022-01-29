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CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara TÜİK uyarısı: Geç olmadan bu yoldan dönün

29.01.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK başkanının değişmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bürokratlara seslendi. Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında, ''bürokratlara seslenerek, "Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!" dedi.

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara TÜİK uyarısı: Geç olmadan bu yoldan dönün

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görevden alınan TÜİK başkanını örnek göstererek Twitter hesabından bürokratlara seslendi. Dün gece görevden alınan TÜİK başkanını örnek göstererek bürokratlara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!” ifadelerini kullandı.

''GEÇ OLMADAN BU YOLDAN DÖNÜN''


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Kemal Kılıçdaroğlu

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