Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları; Yerel seçimlerden sonra ilk toplantımıza hepiniz hoşgeldiniz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun al bayrağın altında yaşamaktan onur duyan tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz.Martın sonu bahar olacak demiştik, neden öyle demiştik? Bahar hepimizin özlemle beklediği bir mevsimdir. Kışın atmosferinden kurtulmak, baharı yaşamak hepimizin en büyük arzusundan biridir. Martın sonunda bahar geldi, baharınız kutlu olsun. 'ASIL GÖREV ŞİMDİ BAŞLIYOR' Sadece CHP değil, diğer partilerimiz de ortak çaba gösterdiler. Demokrasidir baharı yaşatan. 6 büyükşehir belediye başkanımız vardı, yeniden seçildiler. Ankara'ya Mansur Yavaş baharı getirdi, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a baharı getirdi, Zeydan Karalar Adana'ya baharı getirdi, Vahap Seçer Mersin'e baharı getirdi, Muhittin Böcek Antalya'ya baharı getirdi. Baharı getirmek kolay, baharı sürdürmemiz lazım. Asıl görev şimdi başlıyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve... Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu: “ATM çalışanlarını araştırıyoruz” DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP yönetimine yüklendi

Bir sonraki 5 yılın hazırlıklarını şimdiden yapın dedim. 10 maddelik temel ilkeler belirledik. Partizanlık yapmayacaksınız, bütün beldeyi kucaklayacaksınız dedik. Verdiğimiz her sözün arkasında olacağız. Vatandaşlar iyi ki oyumuzu CHP'ye verdik, bu kentte ayrımcılık bitti, bereket huzur geldi diyecekler. Biz ülkemizi, beldemizi, insanımızı seven bir anlayışla yola devam edeceğiz. Bütün medya, billboardlar onların emrindeydi. Bizim ilanlarımızı gece söküp götürüyorlardı. Bu memleket demokrasiden yana tavır alacaktır dedik. Bizi en ağır dille suçladılar, hayal edemeyeceğiz suçlamalarla karşı karşıya kaldık ama dilimizi bozmadık. Biz halkımıza neleri yapıp yapamayacağımızı söyledik. Halkı kandırmadık. Bu başarının arkasında demokrasiye inanan bütün vatandaşlarımız var. Bütün vatandaşlarımıza şükran borçluyuz.YSK hala karar vermedi niçin? 31 Mart'ta sandığa gittik, bugün 30 Nisan. 1 ay geçti aradan. Hukukun üstünlüğünü savunduk, her seferinde uyardık. YSK'da görev yapan yargıçlar Yargıtay ve Danıştay'dan gidiyor. Bunlar sıradan yargıçlar değil, belli bir noktaya gelmiş olan kişiler. O kişiler siyasal baskılara göğüs vermek zorundadırlar. YSK'nın bu süreci bir an önce sonlandırması ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Başkanı olarak ilan etmesini bekliyoruz.

İSTANBUL SEÇİMLERİ Başka bir seçenek yok. 39 ilçede vatandaşlar gidip oy kullandılar. 39 ilçedeki bütün geçersiz oylar yeniden sayıldı. Ekrem İmamoğlu çıktı. Yetmedi, 6 ilçede bütün oylar sayıldı. Ekrem İmamoğlu'nun oyları arttı. 22 ilçede örnekleme yöntemiyle 57 sandığı seçeceğiz ayrıca sayacağız dediler, saydılar. Kim çıktı? Ekrem İmamoğlu. Ne bekliyorsunuz? YSK yasalara ve daha önce aldığı kararlara uymak zorundadır. Biz bunu bekliyoruz. Seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK üzerinde kurulan baskılara boyun eğmemek zorundadır, hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadır. Demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak zorundadır. Bir an önce kararı verin ve Türkiye gerçek gündemine dönsün. ÇUBUK'TAKİ SALDIRI Şehit cenazesine ben ve arkadaşlarım birlikte katıldık. Cenaze namazını doğru dürüst kıldırmadı bir grup. Akkuzulu köyü sakinlerine bir şey söylemiyorum. Benim gündeme getirmek istediklerim provokasyon yapanlar. O şehit cenazesine katılan tek genel başkan benim. Daha namazın başında cenaze gelmiş, sloganlar, hakaretler... Bırakın namaz kılınsın, Fatiha okunsun, helallik alınsın. İzin vermiyorlar. İçimden 'Bunlar gerçekten Müslüman mı, şehide saygı gösteriyorlar mı' diye geçirdim.