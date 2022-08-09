Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması! "Kamuoyuyla paylaşacağız"

TBMM'nin tatile girmesinin ardından grup toplantılarını her hafta başka bir şehirde yapma kararı alan CHP'de ilk toplantı geçen hafta Erzurum'da gerçekleştirilmişti. Salı Toplantıları'nın ikinci ise Edirne'de yapıldı. Grup toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Kılıçdaroğlu, iktidar olması durumunda yapacaklarını sıraları. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar

AYÇİÇEK FİYATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Trakya'nın bereketli toprakları var ama bu topraklar bizim arzu ettiğimiz verimi henüz vermedi. Çünkü çiftçi bekliyor. Sıkıntılı çiftçi. Ayçiçek tarlasında çiftçilerle buluştuk, dertlerini dinledik. 'Mazotta sıkıntımız var' diyorlar. 'Gübre de sıkıntımız var' diyorlar. 'İlaçta, tohumda sıkıntı var' diyorlar. Tonunu 16 bin liradan almak zorundadır mevcut iktidar.

ÖTV'SİZ KDV'SİZ MAZOT SÖZÜ

Çiftçiye mazotu indirimli vereceksin. KDV'siz ÖTV'siz. Bu konuda sözüm var. Bay Kemal'in sözü var. Çiftçiye mazotu KDV'si ÖTV'siz kırmızı mazot vereceğiz.

AİLE DESTEK SİGORTASI...

Aile Destekleri Sigortasını getireceğiz. Hiçbir evde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Özellikle yoksul ailelerde kadın kardeşlerime söylüyorum. Sizi yaşadığınız evde erkeğe muhtaç etmeyeceğim.

6'LI MASANIN ADAYI: KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ

Tek kişinin iradesine Türkiye'yi bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Halkın Cumhurbaşkanı olacak. Neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. 6 lider de çok iyi biliyor. Bütün mesele bunun zamanlaması. Bununla ilgili çalışmayı da yapıyoruz. Belli bir yere geldikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 6 parti farklıyız ama hepimiz bu ülkenin demokratikleşmesini savunuyoruz.

