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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Lütfü Savaş' yorumu! "Doğru değil" diyerek açıkladı

29.02.2024 14:49
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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart seçimlerine yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. Aday belirleme sürecinin daha sağlıklı yapılmasını beklediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil" diye konuştu. Kılıçdaroğlu "Size partiden davetler var. Katılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Lütfü Savaş' yorumu! "Doğru değil" diyerek açıkladı

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri ve gündeme dair TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e açıklamalarda bulundu. Adaylık belirleme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'la ilgili sözleri dikkat çekti.

"GERİ DÖNÜYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu, “Olağanüstü kurultay toplama girişiminiz var mı? Dönüyor musunuz?” sorusuna, “Yok hayır öyle bir şey yok. CHP’nin başarılı olması için tabii bizim de arzumuz, herkesin ortak arzusu. Bazı engeller var her siyasi partinin önünde engeller vardır. CHP'nin önünde de engeller vardı. Başarılı olması için herkes elinden geleni yapıyor” diye cevap verdi.

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“EVET ÇAĞRI VAR SÖYLENİYOR ZAMAN ZAMAN"

"Size partiden davetler var. Katılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, “Evet çağrı var söyleniyor zaman zaman. İfade ediliyor ama ben bu çağrının bugün için çok doğru olduğunu sanmıyorum” dedi.

“Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani”
'31 Mart Yerel Seçim sonrası CHP’de neler olur?' sorusuna Kılıçdaroğlu, “Yani yerel yönetim seçim sonuçlarına bakılır. Yerel seçimlerde başarı sağlanırsa hep beraber alkışlarız. Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani” diye konuştu.

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ADAY BELİRLEMEDE KENDİSİNE DANIŞILDI MI?

"Belediye başkan adayları nasıl buldunuz? Aday belirlemede sizin fikriniz sordular mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu şekilde cevap verdi:

“Yok hayır. Şöyle bizim partinin geleneğinde görüş sorulmazsa partinin eski genel başkanları görüş beyan etmezler. Yani ben de aynı geleneği sürdürüyorum. Eğer bir görüş sorulsaydı düşüncelerimi ifade ederdim. O sorulmadığı zaman tabii doğal olarak biz partinin iradesine saygı gösteririz yani.”

"LÜTFÜ SAVAŞ BEYİN, BU KADAR YIPRATILMASI DOĞRU DEĞİL"

"Aday belirleme sürecinde en çok rahatsız eden ne oldu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, “Şöyle aday belirleme sürecinin daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil. Doğru değil yani. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız” dedi.

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"CHP de şimdi sizden sonra Ekrem Bey bir yerde Özgür Bey bir yerde. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi kuran parti. CHP ikili yapılıyı kaldırır mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu şekilde cevap verdi:

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“Ben parti içi sorunları hiç konuşmadım. Parti içi sorunları onlar bizim kendi iç sorunlarımız. Bu tür sorulara cevap vermiyorum zaten. “

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Lütfü Savaş Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2024
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