Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Bir hafta kapatırsanız ülke açlıktan ölür"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yakıt fiyatlarının pahalı olduğunu ifade ederek "Her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesidir" şeklinde konuştu. Konuşmasında “65 yaş üstü vatandaşlarımızı bedava taşımak güzel. Ancak gelip bu işi şoförün üstüne yüklersen, zaten girdilerin altında ezilen şoför nefes alamaz. Verilenler yetmiyor" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şoförlere "İyi bir avukat tutarsanız bu davaların hepsini kazanırsınız" sözleriyle seslendi. Kılıçdaroğlu şoförlere ayrıca "Bir hafta kontak kapatırsanız ülke açlıktan ölür. Ekonomik hareketliliğin kalbi sizin işinizde. Gücünüzün farkında olun" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve parti yöneticileri ile birlikte sabah saat 09.00’da Mimar Sinan Mahallesi’ndeki şoförlere ait Son Durak Tesisleri’nde yolcu ve yük taşıyıcısı esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ"

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın Şehiriçi Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve şoförler tarafından karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıt zammından en çok etkilenen şoförlerin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

"HER YAKIT İSTASYONU BİR VERGİ DAİRESİ"

Taşıma sektöründe yaşanan sorunların sadece Aydın’ın değil, Türkiye’nin sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesidir” dedi ve yakıt fiyatlarının pahalı olduğunu ifade etti.

"YÜKÜN YÜZDE 80'İ ŞOFÖRLERDE, YÜZDE 20'Sİ DEVLETTE"

Şu anda ücretsiz taşınan 65 yaş üstü taşımada da şoför esnafın hakkının verilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“65 yaş üstü vatandaşlarımızı bedava taşımak güzel. Ancak gelip bu işi şoförün üstüne yüklersen, zaten girdilerin altında ezilen şoför nefes alamaz. Verilenler yetmiyor. İyi bir avukat tutarsanız bu davaların hepsini kazanırsınız. Bedava taşıyacaksanız hepsini vermek zorundasınız. Bu işin yükü, yüzde 80 şoförlerin üstünde, yüzde 20’si ise devlette.

"GÜCÜNÜZÜN FARKINDA OLUN"

Bir hafta kontak kapatırsanız ülke açlıktan ölür. Ekonomik hareketliliğin kalbi sizin işinizde. Gücünüzün farkında olun. İşin özü, büyük sıkıntılar var, biliyoruz. Biraz daha sabredin, sandıkta her şeyi halledeceğiz. Çoluk çocuğunuzun hakkı, memleketin huzuru için sandığa gidin, oyunuzu kullanın.”

(İHA)

