Kılıçdaroğlu'ndan eğitim için 14 maddelik çözüm önerisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Toplantının konusunun eğitim olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, eğitimin kişiye, aileye ve topluma sınıf atlatan en önemli alan olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Eğitimden vazgeçen hiçbir ülke yoktur. Eğitim hepimizin sorunlarına karşı çözüm arayacağımız en temel alanlardan birisidir. Dolayısıyla eğitim sıcak siyasetin konusu olmaz. Hepimizin çocukları okula gidiyor. Her anne baba çocuğunun iyi bir eğitim almasını ister, başarılı olmasını ister, öğretmenin bütün emeğini çocuğuna harcamasını ister. Dolayısıyla her aile çocuğu iyi bir eğitim alsın diye her türlü fedakarlığı rahatlıkla yapar" dedi.

'DÜNYA TARİHİNDE BÖYLE BİR FELAKET ÖRNEĞİ YOKTUR'

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de eğitim sistemini temelden sarsan bir örneğin de 4+4+4 sistemi olduğunu savunarak, "Vatandaşlarıma, öğrencilere ve onların anne ve babalarına sormak isterim. 4+4+4 sistemi getirilirken Milli Eğitim Şuraları’nda bu konuşuldu mu, tartışıldı mı, karara bağlandı mı? Hayır. Kalkınma planlarında böyle bir öngörü böyle bir hedef var mıydı? Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda bu görüşüldü mü, tartışıldı mı, konuşuldu mu, en azından bürokratların görüşü alındı mı? Hayır. Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü mü? Hayır. Nasıl bir karar verildi? Bir kanun teklifini 5 AK Parti milletvekili imzaladı. Hiçbirisi eğitimci değildi. Milyonlarca evladımızı eğitimden bihaber olan eğitim konusunda tek bir makale, yazı yazmamış olan 5 kişi eğitim politikasını belirledi. Dünya tarihinde böyle bir felaket örneği yoktur. Acı ama bunlar Türkiye’nin gerçekleri. Dolayısıyla anne ve babalar eğitim sisteminden şikayet ediyor" ifadelerini kullandı.