Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'nun sözleriyle ilgili ilk açıklama: Ben de televizyondan öğrendim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ses getiren "Üçüncü ittifak" açıklamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun düşüncesine saygı duyduğunu ve bu konunun 24 Nisan'da yapacakları toplantıda konuşulacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



İktidar kendi koltuğunu korumak için seçim kanununda bazı değişiklikler yaptı. Bizim için çok önemli değil. Bizim bu kanuna göre oturup yeniden bir strateji belirlememiz lazım. Madem bir araya geldik insan hakları, özgürlükler konusunda belli düşündüklerimiz var o zaman bizim en çok milletvekili nasıl çıkarabiliriz onun çalışmasını yapmalıyız. Değişik seçenekler ayrı ayrı değerlendiriyor, eminim diğer partiler de yapıyordur. Sanırım Temel Bey de benzer bir çalışmayı kendi arkadaşlarıyla tartışıyor. Ben de bunu sizin televizyonunuzda yaptığı açıklamayı görünce öğrendim. Temel Bey’in düşüncesi anladığım kadarıyla ittifaktan ayrılmak değil, ittifakın içinde yine belli bir ittifak oluşturulabilir şeklinde. Her düşünceye olduğu gibi buna da saygı duyacağız.

"YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ"

Kılıçdaroğlu, Elif Çakır’ın “İttifakın içerisinde bir üçüncü ittifaka gerek var mı?” sorusuna “Benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz” dedi.





