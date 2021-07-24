Kılıçdaroğlu'ndan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevr’i yırtıp atan, bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yılı kutlu olsun.

Sevr’i yırtıp atan, bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. #LozanBarışAntlaşması’nın 98. yılı kutlu olsun. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2021



