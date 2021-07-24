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Kılıçdaroğlu'ndan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı

24.07.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevr’i yırtıp atan, bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yılı kutlu olsun.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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