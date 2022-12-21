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Kılıçdaroğlu'ndan şehit Güler'in ailesine taziye ziyareti

21.12.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler’in Antalya’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Güler'in ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya’ya geldi. Kılıçdaroğlu’nu havalimanında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve partililer karşıladı. Ardından Kılıçdaroğlu, beraberinde bulunan heyetle, mayıs ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler’in Antalya’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, şehidin ailesi ile bir süre sohbet etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Güler için dua edildi.

Kılıçdaroğlu, kendisini dışarıda bekleyen çocuklar ile sohbet ederek, onlara hediyeler dağıttı. Bir küçük kız çocuğunun elini öpmek istemesi üzerine Kılıçdaroğlu, ”Ben senin elini öpeyim” diyerek küçük kızın elini öptü.

Kılıçdaroğlu, Antalya programı çerçevesinde bugün sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesini ziyaret ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit’te düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

(İHA)

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