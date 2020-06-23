Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen, Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesini telefonla arayarak şehide Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.



