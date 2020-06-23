Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu

CHP'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Pen\u00e7e-Kaplan Operasyonu b\u00f6lgesinde \u015fehit d\u00fc\u015fen, Piyade Uzman Onba\u015f\u0131 Ertu\u011frul K\u00f6se'nin ailesini telefonla arayarak \u015fehide Allah'tan rahmet, ailesine de ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diledi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMurat Dalk\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n Hande Er\u00e7el'siz tatiliSoyer'den '\u0130zmir'e \u00f6zg\u00fc bayrak ve para' a\u00e7\u0131klamas\u01312020 Babalar G\u00fcn\u00fc ne zaman?