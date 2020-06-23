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Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen, Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen, Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesini telefonla arayarak şehide Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.


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