Kılıçdaroğlu'ndan Van'da 'kayyum' çıkışı! "Gelirken söz verdim" diyerek duyurdu: Hepsini görevine iade edeceğim

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 12 gün kala mitinglerine hız veren Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'daki mitingde vatandaşlara seslendi. Konuşması boyunca 'adalet' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "O kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz. Gelirken söz verdim, belediyeden atılan 306 görevli kardeşim var onların tamamını görevlerine iade edeceğim" diye konuştu.

"KAYYUM DENEN GARABET UYGULAMAYI TÜMÜYLE BİTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Büyük haksızlıklar yapıldığını da biliyorum. Demokrasinin ayaklar altına alındığını da biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunların tamamını söz veriyorum çözeceğim. O kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz. Arkadaşlar ‘yuh’ çekmeyin gideceksiniz sandıkta oy vereceksiniz bunu yapanları beraber emekli edeceğiz. Bıkmadık mı ya, kamplaşmadan kavgadan bıkmadık mı ya! Yeter artık! Memleketimizde huzur içinde yaşamak kucaklaşmak istiyoruz. Biz bu güzel ülkede beraber olacağız. Van Denizi’nde beraber olacağız. Ben Van Denizi dediğim zaman bir ara eleştirmişlerdi gölün adını bilmiyor diye ama benim Erciş’te okula başladığımız bilmiyorlar oraya Van Denizi denir. Van ne kadar güzel olduğunu bilmez miyim.

"306 KARDEŞİMİ GÖREVE İADE EDECEĞİM"

Gelirken söz verdim belediyeden atılan 306 görevli kardeşim var onların tamamını görevlerine iade edeceğim. Nerede bir adaletsizlik varsa ben orada olacağım adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur.

"TAŞERONLARI KADROYA ALACAĞIZ"

O arsızlara ben 5’li çeteler diyorum. Hiç meraklanmayın o 5’li çeteler malı alıp yurt dışına götürdüler ben bunu bilmez miyim! Hiç merak etmeyin son kuruşuna kadar o paraları alıp geri getireceğim. Onlar yandaşlarına paralarına saraylarına güveniyorlar. Ben ise sadece ve sadece size güveniyorum. Halka milletime güveniyorum.

Öğretmen evinde çalışan emekçiler var. Onlar memur da değil taşeron da değil. 20 bin civarında. Hepsinin hakkını teslim edeceğiz. Taşeronları kadroya alacağız. 100 bin öğretmen ataması yapacağız. KPSS'de yüksek puan alıp sözlü sınavda elenenler var onu kaldıracağız kim ne puan aldıysa ona göre atamalarını yapacağız. KHK'lıları da çözeceğiz.

"DAVALARI ADALET GELENE KADAR İZLEYECEĞİM"

Ülkeye adalet gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Emine Şenyaşar davasında 8 savcı değişti ya Allah'tan korkun 9'ncu savcı davayı ancak açtı bu kardeşiniz davaları izliyor adalet gelene kadar izleyecek.

Derin bir yoksulluk olduğunu biliyorum. Anneler çocuklarınızı okula gönderirken artık beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceksiniz.

"HESABINA EN AZ ASGARİ ÜCRET TUTARINI YATIRACAĞIZ"

Ayrıca hiç geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadının hesabına en az asgari ücret tutarını yatıracağız. Kadın gidecek bankadan memur gibi parasını çekecek çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılayacak.

Ayrıca Van bu bölgenin kilit taşlarından birisidir. Bu bölgenin İran’la olan ilişkisi İranlı turistlerin sadece buraya gelmesi tek başına yetmiyor. Dünyanın he bölgesinden insanlar Van’a gelmeli. Bu yapılacak göreceksiniz bütün bu ovalar bereketli olacak. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilecek. Hayvancılığı göreceksiniz. Sadece orta doğuyu değil Kafkasları da besleyecek büyük bir ekonomik potansiyele sahip burası. Hepsini göreceksiniz.

Bir şey daha var. Diyorlar ki çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Allah Allah yaptığı iş nasıl çaldığını gösteriyor. Biz öyle yapmayacağız asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz. Van’dan tüm dünyaya sesleniyorum. Kul hakkı yemeyeceğiz kul hakkı yedirmeyeceğiz.

Bekliyorum ki onlar da bunu desin ama onlar da çıt yok!"

