SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! 'Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım'

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan saat 17.00'de yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu “Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin…” notuyla paylaştığı videoda bankaların halkın borçlarını sattığını belirterek "Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefeci ve mafyadır" dedi.

"HİÇBİRİNİZİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIM"

Açıklamasının devamında "Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı telafi etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu, halka seslenerek "Sakın sakın ödemeyin, seçimden sonra onlarla ben konuşacağım" açıklamasını yaptı.

Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin… pic.twitter.com/stjo6DjDPg — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 24, 2022

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"BANKALAR İÇİN YÜZDE 400 KAR ARTIŞI, SİZLER İÇİN SEFALET"

"Bazı meseleler var. Göründüğü gibi değil bu meseleler. Sizin de bilmenizde fayda var. Önce bu faizler meselesini bir konuşalım. Dünya faizleri yukarı çekiyor, Merkez Bankamız faizi indiriyor. Ve Erdoğan da nas algısı yapıyor. Ben size olan biteni çok basit bir dille anlatayım. Faiz artıran ülkeler, yatırımcıları ve dövizi kendi ülkelerine çağırıyor. Faiz düşürenler de haliyle yatırımcıya ve dövize gelme demiş oluyorlar. Açıkça söylemek gerekirse dışardan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Bankamız zorlaştırıyor. Yani dövizi kıt hale getiriyor. Peki sonrasında ne oluyor? Türk lirasının değeri düşüyor, dövizin fiyatı artıyor. Sonra Merkez Bankası ilan ettiği bu düşük faiz oranıyla bankalara kredi veriyor. Veriyor da paralelde piyasada yatırımcı kıtlığı oluştuğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor. Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar ya, kredi de bir ürün, onun da fiyatı artıyor. Banka bakıyor piyasa şartlarına, bu ürünün fiyatı artıyor mu? Ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Doğal bir şey bu. Peki sonuç, bankalar için yüzde 400 kar artışı, sizler için sefalet.

"BU ŞİRKETLER TEFECİ VE MAFYADIR"

Ne yapmış oluyor Erdoğan, ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalmak için kredi almak zorunda kalan kitlenin son parasını da alıyor. Allah aşkına Erdoğan kim, nas kim? Peki faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka bir soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefeci ve mafyadır. Açıkça söylemek lazım; karı yüzde 400 artmış o bankalar kazandıklarıyla yetinmeyip en garibanın borcunu tefeciye satıyor. Tefeci tahsil etsin diyorlar, yeter ki kendi bilançoları düzelsin, garibanın da ne hali varsa görsün diyorlar. Şimdi bu tefeci şirketler telefon açıp tehdit edeceklerdir fakiri fukarayı. Hadi bu Saray iktidarının ne olduğu ortada ama bu bankalara ben ne diyeyim.

"SİZİN DESTEĞİNİZİ ALACAĞIMA SİYASETİ BUGÜN BIRAKIRIM"

Fakirin borucunu tefeciye satanlarla bir hesaplaşmamız olmayacak mı? Sevgili halkım, şunu anlaman çok önemli; Kılıçdaroğlu sadece 5'li çete ile masaya oturmam demiyor, bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam diyor. Erdoğan'ın gemisine binip, halkı soyup soğana çeviren herkesle benim bir derdim var. İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertleri ülkenin geleceği değil, dertleri bu kazançları ve bu kirli sistemi devam ettirmek, iktidar değişse de sistemin devamlılığını sağlamak. Kirli kirli oyunlar, finanse edilen troller, bunu sadece AK Parti yapıyor zannetmeyin. Bu kirli odaklar hem anket şirketleri hem de trol ağlarıyla medya üzerinden sürece dahil olmak istiyorlar. Benim derdim sadece bu Saray iktidarıyla değil, benim derdim halkı fakirleştiren herkesledir. Bizim tefecimiz, onların tefecisi ayrımı yok. Benim için hepsi millet düşmanı. Onlara söyledim yine söylüyorum. İster 5'li çete olsun, ister finans devleri, ister varlık mafyacıkları, ister zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız sizlerle oturmam, sizlerle asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı telafi etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum; hem nalına hem mıhına hadi oradan diyorum.

HALKA SESLENDİ: SAKIN, SAKIN ÖDEMEYİN

Son olarak da şu varlık şirketlerine yeniden döneyim. Sevgili halkım, bu borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır, bunlar engerekler ve çiyanlardır, bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin, seçimden sonra onlarla ben konuşacağım ben."

