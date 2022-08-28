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Kılıçdaroğlu'nun bakanlık açıklamasına Bakan Kurum'dan tepki! "Her şey değişir, CHP değişmez"

28.08.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili açıklaması gündem yaratırken Bakan Murat Kurum'dan tepki geldi. "Her şey değişir, CHP değişmez" diyen Bakan Kurum, "Bunu, tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bakanlık açıklamasına Bakan Kurum'dan tepki! "Her şey değişir, CHP değişmez"

Dün katıldığı bir televizyon programında gündeme dair görüşlerini paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak" demiş ve Bakanlığın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını öne sürmüştü. Bakan Kurum Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"CHP'DEN DUYDUĞUMUZA ŞAŞIRDIK MI? TABİİ Kİ HAYIR"

Açıklamasında "Her şey değişir, CHP değişmez" ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu, tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın. Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz."

(AA)

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