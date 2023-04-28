Kılıçdaroğlu'nun 'ÖTV'siz otomobil' sözlerine Bakan Nebati'den yanıt! "Vergi mevzuatından haberiniz yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gün içindeki temaslarında söylediği ifadeler üzerinden sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu, Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz. 'Vergi benim işim' diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"2016 yılında ÖTV Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır.

Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk. Geçtiğimiz mart ayında, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağınızı ifade etmiştiniz. Benden size naçizane bir öneri; sürekli önünde poz verdiğiniz kitaplığınıza bir de vergi kanunları kitabı almanız olacaktır."

Bakan Nebati, tweetinin sonunda "Alta kanun metnini bırakıyorum." ifadesini kullanarak Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun metnini paylaştı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kocaeli mitingine katılıp konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine ÖTV'siz araç vereceklerini kaydederek, "Onlara da sözüm var. Onlar araç alıyorsa ÖTV almayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

