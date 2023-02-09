Kılıçdaroğlu öncülük ediyor! CHP'li milletvekilleri birer maaşlarını depremzedelere bağışlayacak

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ BAĞIŞLADI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere, ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk, milli bir vazifedir." ifadesini kullandı.

(AA)

