Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret edeceğini açıkladı.

RANDEVU VERİLMEDİ

Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yapığı paylaşımda, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:







