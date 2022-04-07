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  4. Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

07.04.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini fakat geri dönüş yapılmadığını belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, randevu verilmemesine rağmen çocukların beslenme hakkını savunmak adına saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret edeceğini açıkladı.

RANDEVU VERİLMEDİ

Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yapığı paylaşımda, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

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Kemal Kılıçdaroğlu

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