Kılıçdaroğlu: Şehit cenazesine gitmeden önce aileyle ve muhtarla görüşüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, giderken herkesle görüşüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü." dedi.

Erdoğan'ın telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Etmeyebilir. Herhangi bir beklentim yok." karşılığını verdi.

(AA)