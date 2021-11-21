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Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah

21.11.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, eşi Selvi Klıçdaroğlu ile yaptığı pazar alışverişinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çankaya Çukurambar'daki evlerine yakın kurulan halk pazarına gitti. Kılıçdaroğlu, eşiyle yaptığı alışveriş sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

"KORKUYA MAHAL YOK"

Kılıçdaroğlu, fotoğraflarla, "Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum. Zaten biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA


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Kemal Kılıçdaroğlu
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