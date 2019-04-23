Kılıçdaroğlu suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine yönelik yapılan saldıranlardan, avukatı Celal Çelik aracılığıyla şikayetçi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’nde, 21 Nisan Pazar günü şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sonrasında uğradığı saldırıyla alakalı soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun şikayet dilekçesi, avukatı Celal Çelik aracılığıyla başsavcılığa iletildi.

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı kameralara yansıyan şüpheli Osman Sarıgün’ün de gözaltı süresi uzatılmıştı.

Söz konusu şüpheliler dışında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

