HABER

Kılıçdaroğlu suç duyurusunda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine yönelik yapılan saldıranlardan, avukatı Celal Çelik aracılığıyla şikayetçi oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’nde, 21 Nisan Pazar günü şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sonrasında uğradığı saldırıyla alakalı soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine yönelik yapılan saldıranlardan, avukatı Celal Çelik aracılığıyla şikayetçi oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’nde, 21 Nisan Pazar günü şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sonrasında uğradığı saldırıyla alakalı soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun şikayet dilekçesi, avukatı Celal Çelik aracılığıyla başsavcılığa iletildi.
Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı kameralara yansıyan şüpheli Osman Sarıgün’ün de gözaltı süresi uzatılmıştı.
Söz konusu şüpheliler dışında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

PARTNEREskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktıEskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna, küçük Ozan oturduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna, küçük Ozan oturdu
Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi olduKılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

MHP'li Ataman: Tepki görmesi muhtemel yerde bulunması akla ziyandır

MHP'den saldırıyla ilgili yeni açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.