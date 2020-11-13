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  4. Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti

13.11.2020 13:11 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde kentin kanaat önderleri ve partililer ile görüşen Kılıçdaroğlu, ardından Akdeniz Üniversitesi'ne gelerek, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ardından koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle 64 gün kaldığı yoğun bakımdan normal servise alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i odasında ziyaret etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde muhtarlar ve turizmciler ile görüşecek.

(DHA)

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