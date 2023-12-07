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Kılıçdaroğlu: Toplumsal zeminde çürüme ve sosyal çözülmeler yaşanıyor

07.12.2023 08:56 | Son Güncelleme:
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Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de toplumsal zeminde çürüme ve buna bağlı olarak sosyal çözülmeler yaşanıyor. Bunun sorumlusu da ülkeyi yönetenler” dedi.

Kılıçdaroğlu: Toplumsal zeminde çürüme ve sosyal çözülmeler yaşanıyor

Kılıçdaroğlu, Karar gazetesi için bir yazı kaleme aldı. “Toplumsal çürümenin iki ana ekseni vardır hukuk ve ekonomi” diyen Kılıçdaroğlu, “Bir ülkede Tefeciler, uyuşturucu baronları, silah kaçakçıları, kara paracılar ortalıkta cirit atarken Volkswagen, Honda, LG Energy, BP gibi ülkeye döviz kazandırma potansiyeli bulunan küresel şirketler Türkiye pazarını terk ediyor ya da yatırım yapmaktan vazgeçiyorsa bir sorun var demektir. (Kirli para temiz parayı kovuyor). Kara paracılar, uyuşturucu baronları, yargı mensupları ve politikacılara rüşvet dağıtarak cezadan kurtuluyorlarsa bir sorun var demektir. Bir savcı Hakimler Savcılar Kurulu’na yazdığı yazıda, yargıda oluşan çetelerden söz ediyorsa bir sorun var demektir. Anayasa Mahkemesi kararlarına yargı ve bürokrasi uymuyorsa bir sorun var demektir” ifadelerini kullandı.

"BİR SORUN VAR DEMEKTİR"

Çürümenin ikinci ekseninin de ekonomi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yeraltı dünyası’nın, yani mafyanın, uyuşturucu baronlarının ekonomik gücü (uyuşturucu, kara para aklama, kumar, fuhuş, mala çökme gibi faaliyetler sonucu elde edilen gelir) sürekli büyüyor ve bu ‘kayıt dışı’ güç, siyaset ve yargı dünyasını kontrol edecek noktaya geliyorsa bir sorun var demektir. Ve Türkiye OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ‘kara para, uyuşturucu ve terörün finansmanı’ alanlarında gereken çalışmayı yapmadığı için ‘gri liste’ye alınıyorsa (21 Ekim 2021) bir sorun var demektir” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, “Bu girdaptan çıkışın ilk kuralı gerçek anlamda demokrasiye geçiş ve siyaseti kirlilikten arındırmaktır. Arkası kendiliğinden gelir” dedi.


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