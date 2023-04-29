Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu! Asgari ücretlilere dikkat çekti

Seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda yüksek kiralarla ilgili vaadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Nihai hedef, 5 yılda sosyal konutların sayısını tam 4 katına çıkarmak." dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

"Bu aralar hepimizi mahveden, soframızdaki ekmeğimizden eden kira sorunu var. 2002'de ev sahibi oranı yüzde 75 iken, bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Yeni jenerasyonlar asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış doları ikiye katladı. Asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil. Asgari ücret 8 bin 500 lira iken bir evin ortalama kirası 7 bin 400 liraya çıktı. Konut sektörünü rant alanına dönüştürdüler. Çeteler semirirken halk anayasal hakkı olan barınma hakkından yoksun bırakıldı.

'UYGUN ÖDEME KOŞULLARI SAĞLANACAK'

1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ, son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı. Sizce neden konut sayısı bu kadar düşük? Çünkü TOKİ'yi 5'li çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Orta sınıfı, yoksulları resmen unuttular. TOKİ'yi de nefessiz bıraktılar. Millet İttifakı iktidarında Toplu Konut İdaresi asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde 20'si olacak. Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hanehalkı büyüklüğüne uygun uygun ödeme koşulları sağlanacak.

'HEDEF, 5 YILDA SOSYAL KONUT SAYISINI 4 KATINA ÇIKARMAK'

Nihai hedef, 5 yılda sosyal konutların sayısını tam 4 katına çıkarmak. Devlet yerel yönetimlerle altyapısı tamamlanmış arsa üretecek, evi olmayan vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla sunacak. İster ayrımcı desinler, ister ırkçı desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı konut satın alamayacak. Bu rezilliğe son verilecek. Sığınmacıları da iki sene içinde kendi ülkelerine uğurladığımızda fiyatlar dengeyi bulacak."



