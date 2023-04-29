HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu! Asgari ücretlilere dikkat çekti

Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu! Asgari ücretlilere dikkat çekti

29.04.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda yüksek kiralarla ilgili vaadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, hedeflerinin sosyal konutların sayısını 5 yılda 4 kat artırmak olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu! Asgari ücretlilere dikkat çekti

Seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda yüksek kiralarla ilgili vaadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Nihai hedef, 5 yılda sosyal konutların sayısını tam 4 katına çıkarmak." dedi.

Screenshot_2

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

"Bu aralar hepimizi mahveden, soframızdaki ekmeğimizden eden kira sorunu var. 2002'de ev sahibi oranı yüzde 75 iken, bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Yeni jenerasyonlar asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış doları ikiye katladı. Asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil. Asgari ücret 8 bin 500 lira iken bir evin ortalama kirası 7 bin 400 liraya çıktı. Konut sektörünü rant alanına dönüştürdüler. Çeteler semirirken halk anayasal hakkı olan barınma hakkından yoksun bırakıldı.

'UYGUN ÖDEME KOŞULLARI SAĞLANACAK'

1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ, son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı. Sizce neden konut sayısı bu kadar düşük? Çünkü TOKİ'yi 5'li çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Orta sınıfı, yoksulları resmen unuttular. TOKİ'yi de nefessiz bıraktılar. Millet İttifakı iktidarında Toplu Konut İdaresi asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde 20'si olacak. Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hanehalkı büyüklüğüne uygun uygun ödeme koşulları sağlanacak.

Screenshot_3

'HEDEF, 5 YILDA SOSYAL KONUT SAYISINI 4 KATINA ÇIKARMAK'

Nihai hedef, 5 yılda sosyal konutların sayısını tam 4 katına çıkarmak. Devlet yerel yönetimlerle altyapısı tamamlanmış arsa üretecek, evi olmayan vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla sunacak. İster ayrımcı desinler, ister ırkçı desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı konut satın alamayacak. Bu rezilliğe son verilecek. Sığınmacıları da iki sene içinde kendi ülkelerine uğurladığımızda fiyatlar dengeyi bulacak."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Naci Görür'den seçim açıklaması: İki ittifak tarafından...Naci Görür'den seçim açıklaması: İki ittifak tarafından...
Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıtHaluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt
Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı! Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Kira

En Çok Okunan Haberler

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

İstanbul'da tartışma yaratan pankart! Canan Kaftancıoğlu: 'Son kez uyarıyorum!'

İstanbul'da tartışma yaratan pankart! Canan Kaftancıoğlu: 'Son kez uyarıyorum!'

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

İlk Türk uzay yolcuları belli oldu! Erdoğan duyurdu: 14 gün kalacaklar

İlk Türk uzay yolcuları belli oldu! Erdoğan duyurdu: 14 gün kalacaklar

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.