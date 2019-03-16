"Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih etmesini temenni ediyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ne yazık ki dün Sayın Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadıktan sonra inşallah yanlış anlaşılmıştır, yanlış ifade etmiştir, tashih eder diye bunları söylüyorum. Şunu söylüyor: 'İslam ülkelerinde İslam adına bu kadar çok terör olursa neredeyse buna mukabil de böyle bir reaksiyon olur ya da terör saldırısı olur.' demeye getiriyor. Bu, yanlış anlaşılmıştır. Dostça söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu tashih etmesini diliyoruz." dedi. Kurtulmuş, Ünye ilçesindeki restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği programda, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında şehit edilen 49 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, cani teröristin naklen yayın yaparak Müslümanları kurşuna nasıl dizdiğini dünya kamuoyuna gösterdiğini söyledi. Bu kişinin daha önce hazırladığı 70 küsur sayfalık manifestoyu da dünya kamuoyuyla paylaştığına işaret eden Kurtulmuş, "Orada çok önemli, ayrıntılı şeyler yazmış. Türkiye ile ilgili de akla, hayale gelmeyecek sözleri sarf edecek kadar densiz ve hayasız şekilde sözlerini kaleme almış. Diyor ki, 'Türkler boğazın doğu yakasında yaşayabilirler ama batı yakasına, Avrupa'ya geçmek isterlerse onları orada öldürürüz, orada yok ederiz'. Şunu çok açık bir kere daha söylemek isteriz. İstanbul, Sultan Fatih'in fethinin bize mirasıdır. İstanbul, Napolyon'un tabiriyle dünya tek devlet olsaydı, o devletin başkenti olabilecek bir dünya kentidir." diye konuştu.

İstanbul'un dün de bugün de Müslümanların olduğunu, kıyamete kadar da Müslüman Türk milletinin memleketi kalmaya devam edeceğinin altını çizen Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Anadolu ve Trakya topraklarında, yani boğazın batı tarafında da varız. Dün de vardık, bugün de varız, kıyamete kadar da var olmaya devam edeceğiz ancak bu sözlerin söylenebilir olması, bu kadar açık bir katliamın ortaya konulabilir olması üzerinde bütün dünyanın düşünmesi lazım. Dünyada özellikle Batı ülkelerinde son yıllarda giderek yükselen yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve bunun somuta indirgenmiş hali olan Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ve biraz daha somuta inmiş hali Erdoğan düşmanlığının geldiği, getirildiği nokta da ortadadır. Hep şunu söylüyoruz, yıllardır Batılı dostlarımıza da söylüyoruz. Batı dünyasında başlayan, artan ırkçı akımlar, artan faşist akımlar aslında Batı'daki siyaseti de zehirleyen bir gelişmedir." Teröristin tüfeğine yazdıklarını medyanın detaylı analiz ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Nerede Müslümanlara karşı bir saldırı yapan varsa onun ismini yazmış. Nerede İslam ordularının fetihleri varsa ona karşı mücadele eden komutanların ismini yazmış. Neredeyse tamamıyla Osmanlı ve İslam düşmanı, Haçlı zihniyetiyle yazılmış sembollerle silahını donatmış." diye konuştu.

- "Bütün hükümetler teröre karşı insanlık cephesinde buluşacak" Kurtulmuş, bu durumun bütün insanlığın oturup düşünmesi gereken bir hadise olduğunu vurguladı. Meselenin sadece bir sapık caninin doldurduğu şarjörlerle insanların üstüne ölüm kusması olmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi: "Mesele sadece bir sapık faşistin İslam düşmanlığının tezahürü değildir. Bir zihin dünyasının, bir zihniyet altyapısının ve maalesef insanlığı içten içe kemiren bir yabancı düşmanlığının, karşı taraftakine tahammülsüzlüğün ete kemiğe bürünmüş bir saldırısıdır. Hem de nerede? Saldırının seçildiği yer de önemli. Dünyanın en sakin, en huzurlu, insanların bütün bu olaylardan en uzakta olduğu varsayılan Yeni Zelanda'da yapılıyor. Tesadüfen seçilmiş bir yer olduğunu zannetmiyorum. Şunu söylemek istiyorlar, 'Dünyanın neresine giderseniz gidin, biz yabancı düşmanlığını, Müslüman düşmanlığını, her halükarda ona karşı eylemlerimizi ortaya koyacağız ve icabını yapacağız'. Fevkalade vahim bir durumdur." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yeni Zelanda yetkililerini, hükümet başkanını arayarak gerekli şeyleri söylediğini aktaran Kurtulmuş, "Bütün dünya olarak teröre karşı ortak bir zeminde buluşmamız lazım. Biz diyoruz ya terörün dini, diyaneti olmaz, Müslüman terörist, Hristiyan terörist, Budist terörist olmaz. Teröristin hepsi insanlık düşmanıdır, insanların düşmanıdır. Esas mesele teröristlere sağlanan destektir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, şunları dile getirdi: "Şimdi böyle bir olayın ortaya konulması, aslında birtakım faşist, ırkçı siyaset zemininin gelişmesinin sonucudur, bunda şüphe yok ama bu adam, bu eylemiyle birlikte kendisi gibi bu işlere meyilli dünyanın dört bir tarafındaki birçok insanı da cesaretlendiriyor, hareketlendiriyor. O zaman ne yapılacak? Bütün hükümetler, bütün meşru yönetimler teröre karşı insanlık cephesinde buluşacak. Bütün meşru yönetimler, terör örgütlerini destekleme sevdasından vazgeçecek. 'Benim teröristim iyi, onun teröristi iyi' meselesini gündemden kaldıracak. Teröre karşı mücadelede son derece başarılı olmuş ve ağır bedeller ödemiş bir ülkenin çocuklarıyız. Nice masum insanların, nice hain saldırılarla bizim topraklarımızda da öldürüldüğünü acı şekilde yaşamış bir ülkeyiz." Terörün ve teröristin dininin olmadığını yineleyen Kurtulmuş, "Ne yazık ki dün Sayın Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı kınadıktan sonra inşallah yanlış anlaşılmıştır, yanlış ifade etmiştir, tashih eder diye bunları söylüyorum. Şunu söylüyor: 'İslam ülkelerinde, İslam adına bu kadar çok terör olursa neredeyse buna mukabil de böyle bir reaksiyon olur ya da terör saldırısı olur.' demeye getiriyor. Bu, yanlış anlaşılmıştır. Dostça söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu tashih etmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, İslam ve terörün yan yana gelmeyecek, birbirine uzak iki kelime olduğunu belirterek, İslam'ın anlamı itibarıyla barış, selamet ve esenlik manasına geldiğini vurguladı. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "İslam dini, barış dinidir ama kendisini Müslüman olarak telakki eden bazı insanların kalkıp teröre bulaşması, İslam'ı ve Müslüman ülkeleri bağlamaz ancak o terörist insanları bağlar. Aynen dünkü sapığın Hristiyan olarak ortaya çıkması nasıl bütün Hristiyan dünyasını bağlamıyorsa herhangi bir Müslüman'ın teröre bulaşması da asla 1 milyar 700 milyon Müslüman'ı, İslam ülkelerini bağlamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih etmesini temenni ediyoruz." - "Cumhur İttifakı masa başı ittifak değildir" Kurtulmuş, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, katılımcılardan partilerinin Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi. Cumhur İttifakı'nın masa başı ittifakı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da gaza meydanlarında kurulmuş, milletin gönlünde yer etmiş ve sonradan siyaseten ete kemiğe bürünmüş bir ittifaktır." ifadesini kullandı.