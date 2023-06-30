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  4. Kılıçla görüntülenmişti! Yabancı uyruklu grubun kavgası sosyal medyada gündem olmuştu... Yeni gelişmeyi İstanbul Valisi Gül duyurdu

Kılıçla görüntülenmişti! Yabancı uyruklu grubun kavgası sosyal medyada gündem olmuştu... Yeni gelişmeyi İstanbul Valisi Gül duyurdu

30.06.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de geçen gün yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, kılıç kullanılmıştı. Bölgeye ekipler sevk edilirken polisi gören grup ayrılıp sokak aralarına kaçmıştı. Kavga sonrası dağılan gruptan bir kişinin elinde ‘samuray kılıcı’ ile dolaştığı görüntülenmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, kavga sırasında kılıç taşıdıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyrukluların sınır dışı edildiğini bildirdi.

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmıştı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilmişti. Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçmıştı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenilmişti. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülenmiş, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. O yabancı uyruklu şahıslarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu.

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"SINIR DIŞI EDİLMİŞTİR"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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