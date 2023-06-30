Kılıçla görüntülenmişti! Yabancı uyruklu grubun kavgası sosyal medyada gündem olmuştu... Yeni gelişmeyi İstanbul Valisi Gül duyurdu

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmıştı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilmişti. Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçmıştı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenilmişti. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülenmiş, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. O yabancı uyruklu şahıslarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu.

"SINIR DIŞI EDİLMİŞTİR"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.





