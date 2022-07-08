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Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli Kurban Bayramı namaz saatleri 2022! Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli’nde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

08.07.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bayram öncesi vatandaşlar yaşadığı illerdeki bayram namazı saatlerini araştırıyorlar. Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli illerinde yaşayan vatandaşlar da bayram namazı kılmak için saatleri merak ediyor. Diyanet’in paylaşımında il il bayram namazı saatleri belli oldu. İşte Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli bayram namazı saatleri 2022!

Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli Kurban Bayramı namaz saatleri 2022! Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli’nde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli illerinde bayram namazı kılacak olan birçok insan bayram öncesinde bayram namazı saatlerini sorguluyor. 9 Temmuz Cumartesi sabahı cemaatle birlikte camilerde kılınacak olan namazın saatleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli bayram namazı saatleri…

KİLİS'TE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kilis'te bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, Diyanet'in yayımladığı bayram namazı saatleriyle belli oldu. Kilis'te bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 05.53'te kılınacak.

KIRIKKALE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kırıkkale'de bayram namazı saati, 2022 Kurban Bayramı namaz saatlerinin açıklanmasıyla belli oldu. Kırıkkale'de bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'da kılınacak.

KIRKLARELİ'NDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kırklareli bayram namazı saati de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Buna göre Kırklareli'nde bayram namazı sabah saat 06.21'de kılınacak.

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