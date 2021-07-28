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  4. Kilis'te aşıya teşvik hamlesi! Çekilişle hediye bisiklet verilecek

Kilis'te aşıya teşvik hamlesi! Çekilişle hediye bisiklet verilecek

28.07.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların aşı olmasını teşvik etmek amacıyla çekilişle bisiklet hediye edecek.

Kilis'te aşıya teşvik hamlesi! Çekilişle hediye bisiklet verilecek

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Temmuz-1 Ağustos arasında 1. doz aşı yaptıranlar arasında çekilişle 5 bisiklet dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"1. doz aşısını olan vatandaşlarımıza çekiliş bileti verilecek olup, kazanan talihli 2 Ağustos 2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün internet sitesinde duyurulacaktır. Bisiklet teslimi için kazanan biletin müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Henüz aşısını olmayan tüm vatandaşlarımızı Kovid-19 aşısını olmak üzere aşı merkezlerimize davet ediyoruz."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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