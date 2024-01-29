HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kilisede hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! "O esnada gelmiş bu kahrolasıca insanlar"

Kilisede hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! "O esnada gelmiş bu kahrolasıca insanlar"

29.01.2024 15:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Murat Cihan son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kuzen Murat Cihan, "Kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Vakit geçirmek ve gezme amacıyla oraya girmiş. O esnada bu kahrolasıca insanlar gelmiş. Bizim garibanı bulmuş, olan bize oldu" dedi.

Kilisede hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! "O esnada gelmiş bu kahrolasıca insanlar"

Sarıyer’deki Santa Maria Katolik Kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, Kağıthane Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Katolik Kilisesi İstanbul Episkoposu‘nunda katıldığı cenazede, Cihan’ın annesi tabutuna sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

AW130430_01

PAPALIK VEKİLİ DE CENAZEYE KATILDI

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan için Kağıthane Nurtepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Katolik Kilisesi İstanbul Episkoposu Massimiliano Palinura, Tuncer Cihan’ın annesi Huriye Cihan, erkek kardeşi Engin Cihan, ablası Özlem Cihan, kuzeni Murat Cihan ile akrabaları ve yakınları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde İmamoğlu, aileye baş sağlığı diledi.

AW130430_02

ANNESİ TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ardından da cenaze törenine geçildi. Cihan’ın annesi ayakta durmakta güçlük çekince sandalyeye oturtuldu. Cemevi dedesi tarafından namazın kıldırılması sonrasında helallik alınarak dua edildi. Namaz sonrası anne Cihan’ın tabuta sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Daha sonra omuzlara alınan Tuncer Murat Cihan’ın cenazesi Eyüpsultan Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

AW130430_03

“KAHROLASICA İNSANLAR BİZİM GARİBANI BULMUŞ”

Olayla ilgili konuşan Cihan’ın kuzeni Murat Cihan, “Söylenilen şeylerin çoğu doğru değil. Birçok çelişki haber var. Kendisi amcamın çocuğu oluyor. Kimseye zarar vermeyen bir insandı. Pazar günü gezme amacıyla kiliseye gitmiş. Zaten kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Vakit geçirmek ve gezme amacıyla oraya girmiş. O esnada bu kahrolasıca insanlar gelmiş. Bizim garibanı bulmuş, olan bize oldu. Bunu yapanların eline ne geçti, karıncayı bile incitmeyen bir insanı hunharca öldürdüklerinde ellerine ne geçti, ben merak ediyorum şu an mutlular mı, vicdanları rahat mı? Dünyada alacak, verecekle ve parayla işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı” dedi.

AW130430_04

“CEMAATİ KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ”

İstanbul Episkoposu Massimiliano Palinura da, “Kötülük kilisenin içinde girdiği için daha çok gayretli olmamız lazım. Daha çok dua etmemiz lazım. Kusura bakmayın, çok duygulandım. Merhum kardeşimiz saf bir melek gibi cemaatimizi kurtarmaya çalıştı. Bunun için hayatını kaybetti. Bu kardeşimiz, kötülük yapanlara karşı çıktı ve engellemeye çalıştı. Bu yüzden ilk olarak o öldürüldü. Bunun için ailesine minnettarlık göstermeye geldik. Merhametli Allah, bu üzüntü içinde bulunan aileye teselli versin” ifadelerini kullandı.

AW130430_05

“NE OLUYORSA GARİBANLARIMIZA OLUYOR”

Cenazeye katılan mahalle sakinleri ise, “Hayat böyle işte. Ne oluyorsa garibanlara oluyor. Aynı mahallede yaşadığımız ve ailesinin tamamını tanıdığımız biriydi. Melek gibi bir insandı ve çok iyiydi. İçimiz kaynıyor. Ne oluyorsa gençlerimize oluyor” diye konuştu.

AW130430_06

AW130430_07

AW130430_08

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'den aday gösterilen AK Partili esnaf veryansın etti: Haber bile vermedilerCHP'den aday gösterilen AK Partili esnaf veryansın etti: Haber bile vermediler
Dikkat çekti! 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satışDikkat çekti! 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış
Aldığı sıfır araç kabusu oldu! 'Servisten çıkamıyorum'Aldığı sıfır araç kabusu oldu! 'Servisten çıkamıyorum'
Anahtar Kelimeler:
kilise
En Çok Okunan Haberler
Deprem riski o illerde arttı! "Daha tehlikeli hale geldi"

Deprem riski o illerde arttı! "Daha tehlikeli hale geldi"

Hem CHP hem Saadet Partisi eski AK Partili bakanı aday yapmak istedi! İkisini de reddetti

Hem CHP hem Saadet Partisi eski AK Partili bakanı aday yapmak istedi! İkisini de reddetti

Güzellik merkezlerinde şifreli fuhuş! Bir il bu skandalı konuşuyor

Güzellik merkezlerinde şifreli fuhuş! Bir il bu skandalı konuşuyor

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

'Oyaladı, Müge Anlı'ya daha önce çıkacaktık' Tüyler ürperten detay

'Oyaladı, Müge Anlı'ya daha önce çıkacaktık' Tüyler ürperten detay

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.