Kiliseyi bırakan striptizci ayda 780 bin TL kazanıyor

Eskiden kadın papaz olan Nikole, OnlyFans modeli olarak çalıştığı kazançlı yeni kariyerinde altıncı yılını kutladı.

Eskiden papaz olan Nikole Mitchell, artık OnlyFans’ın süper starı.



Ohio’da baptist bir ailede büyüyen Nikole, gittiği üniversitede daha dindar biri haline geldi. “Yalnızca İsa’ya aşıktım” diyen 36 yaşındaki Nikole “Erkeklerle çıkmayı tamamen bırakmıştım, tek aşkım İsa’ydı” dedi.

20’li yaşlarının başına Nikole kimseyle ilişki yaşamadı.



20’li yaşlarını anlatan Nikole “Kimseyle çıkmak istemedim. Evlenmeden önce seks yapmanın yanlış olduğunu düşündüğüm için kimseyle seks yapmadım” dedi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 2009’da eski eşi John ile tanışan Nikole’ün üç çocuğu oldu. Bölgesel bir Evanjelik kilisesine katılan Nikole’den papaz olması istendi ve üç yıl boyunca vaaz vermek üzerine eğitim gördü.

Nikole yerel bir kilisede severek papazlık yapmaya başladı.



Çift ırklı olan Nikole, zamanla kilise hakkında hayal kırıklığına uğramaya başladı, aynı zamanda biseksüel olduğunu fark eden Nikole, bundan kiliseye söz etmediğini söyleyerek “Flört dürtülerimi o kadar uzun süre bastırmıştım ki, queer olduğumu bilmiyordum. Orgazm ve iyi seks isteyen queer bir kadın olduğumu yaşlandıkça fark ettim” dedi.