Kiliseyi bırakan striptizci ayda 780 bin TL kazanıyor

Eskiden kadın papaz olan Nikole, OnlyFans modeli olarak çalıştığı kazançlı yeni kariyerinde altıncı yılını kutladı.
Eskiden papaz olan Nikole Mitchell, artık OnlyFans’ın süper starı.
Ohio’da baptist bir ailede büyüyen Nikole, gittiği üniversitede daha dindar biri haline geldi. “Yalnızca İsa’ya aşıktım” diyen 36 yaşındaki Nikole “Erkeklerle çıkmayı tamamen bırakmıştım, tek aşkım İsa’ydı” dedi.
20’li yaşlarının başına Nikole kimseyle ilişki yaşamadı.
20’li yaşlarını anlatan Nikole “Kimseyle çıkmak istemedim. Evlenmeden önce seks yapmanın yanlış olduğunu düşündüğüm için kimseyle seks yapmadım” dedi.
Üniversiteden mezun olduktan sonra 2009’da eski eşi John ile tanışan Nikole’ün üç çocuğu oldu. Bölgesel bir Evanjelik kilisesine katılan Nikole’den papaz olması istendi ve üç yıl boyunca vaaz vermek üzerine eğitim gördü.
Nikole yerel bir kilisede severek papazlık yapmaya başladı.
Çift ırklı olan Nikole, zamanla kilise hakkında hayal kırıklığına uğramaya başladı, aynı zamanda biseksüel olduğunu fark eden Nikole, bundan kiliseye söz etmediğini söyleyerek “Flört dürtülerimi o kadar uzun süre bastırmıştım ki, queer olduğumu bilmiyordum. Orgazm ve iyi seks isteyen queer bir kadın olduğumu yaşlandıkça fark ettim” dedi.
2017’de kiliseden ayrılan Nikole, cinselliğini bastırmak yerine onu yaşamaya karar verdiğini söyleyerek “Bir kadının seks isteyebileceğini ve haz talep edeceğini hiç düşünmemiştim” dedi.
“Queer bir kadın olduğumu uzun süre fark etmedim, ama öyleydim.”
Kendisine seksi bir fotoğraf çekimi ayarlayan Nikole “Fotoğrafçı, çektiği fotoğraflardan bir albüm isteyip istemediğimi sordu. Bu fikir hoşuma gitmişti” dedi.
Nikole, hızlıca fotoğraflarıyla nasıl para kazanabileceğini düşünmeye başladı ve 2019 yılında OnlyFans’ta kendisine bir hesap oluşturdu.
Şu an ayda 76 bin sterlin (760 bin TL) kazanan ve yeni kariyerini kesinlikle çok sevdiğini söyleyen Nikole “Ben kıyafetlerimi çıkarmak için doğmuşum. Bunu yapmayı çok sevdim” dedi.
Nikole, OnlyFans’ta her ay bir servet kazanıyor.
Nikole, bu yıl eşi John’dan boşandı. Bazı arkadaşları Nikole’ün yeni kariyerinden ve boşanma kararından memnun olmasa da eşiyle dostane bir şekilde ayrıldığını söyleyen Nikole “Çok kutuplaştırıcıydı. Bazı insanlar beni cesaretlendirirken, bazı arkadaşlarım eleştirel davrandı. Çok büyük paralar kazanıyorum ve yaptığım şeyi seviyorum. Ayrıca hala Tanrı’ya inanıyorum” dedi.
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