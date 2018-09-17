Kilis'te, 62 bin Türk ve Suriyeli öğrenci ders başı yaptı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) Kilis'te, Afife Keçik İlkokuluda yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle düzenlenen törene; Vali Mehmet Tekinarslan, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, Vali yardımcıları ile öğretmen ile öğrenciler katıldı. Törene katılan Türk ve Suriyeli öğrencilere kırtasiye hediye eden Vali Mehmet Tekinarslan, yeni ders yılının hayırlı olmasını dileyerek, Kilisli 34 bin öğrencimize eğitim öğretim dönemini başlatıyoruz. Aynı zamanda 28 bin Suriyeli misafir öğrencimizde yine okullarımızda öğrencilerimizle birlikte eğitim öğretime katılıyorlar. Geçen eğitim öğretim döneminde başarılı ve uyumlu dönemi birlikte geçirdik dedi. Vali Tekinarslan, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 85 bin Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

