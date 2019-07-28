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Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yatağan köyünde tarla süren Hacı Demirkıran'nın kullandığı 79 EE 167 plakalı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Musabeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü daha sonra Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demirkıran'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

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