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Kilis'te hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 22:23 | Son Güncelleme

Üç ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde bir büfeye girildiği bilgisi üzerine iş yerine geldi.

Polisi görünce kaçmaya çalışan M.K, E.D, M.F.T, N.M. ve M.T, TOKİ konutları içerisinde yakalandı.

Şüphelilerin, kimlik kontrolünde daha önceden Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir telefon dükkanıyla, Akıncı köyündeki koyun hırsızlığı olayına karışan kişiler olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K, E.D, N.M. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, M.F.T, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada büfedeki hırsızlık girişimi, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, zanlıların büfenin kapısını açarak içeriye girmesi, polisin olay yerine intikali ve zanlıların olay yerinden kaçmaları yer alıyor.

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hırsızlık Kilis tutuklama

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