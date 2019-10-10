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Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 22:59 | Son Güncelleme

Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkiyatı devam ediyor.Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi.

Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkiyatı devam ediyor.
Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA’lar Kilis çevreyolu üzerinden genel güvenlik önlemleri altında Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı yakınlarındaki üst bölgesine giriş yaptı. Araçların Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket edeceği, Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

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