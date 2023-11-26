Kilit bir ismin, Sam Altman'ın OpenAI'ya geri dönüş partisine katılmadığı ortaya çıktı!

Sam Altman-OpenAI krizi Altman'ın yapay zeka şirketine geri dönmesiyle çözüldü. Ancak iddialara göre geçtiğimiz günlerde OpenAI çalışanları tarafından Sam Altman'ın CEO olarak geri dönüşünü kutlamak için bir parti düzenlendi ve bu partide bir isim yoktu: Altman'ın ani bir şekilde şirketteki görevinden alınmasında kilit rol oynadığı söylenen yönetim kurulu üyesi Ilya Sutskever.

"ILYA ŞİRKET İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYOR"

İddianın kaynağı olan Business Insider'ın haberine göre, bir OpenAI sözcüsü bu konuda yorum yapmayı reddetti. Sutskever'i temsil eden avukatlardan biri olan Alex Weingarten Business Insider'a yaptığı açıklamada "Ilya'nın dün gece partide olmamasından bir şey çıkarmamalısınız. Ilya şirket için en iyisini istiyor ve Sam'in CEO olarak geri dönmesinin en iyisi olduğu konusunda çok net" dedi.

OPENAI'IN ALTMAN KARARINDA DOĞRUDAN ROL OYNADI

Daha önce de söylediğimiz gibi, Sutskever, Altman'ın geçtiğimiz hafta OpenAI'ın Sutskever'in de üyesi olduğu yönetim kurulu tarafından aniden CEO'luk görevinden alınmasında doğrudan rol oynadı.

Habere göre Altman'a bir Google Meet görüşmesi sırasında kovulduğunu söyleyen kişi de o olmuştu.

Sutskever daha sonra, yönetim kurulu tarafından başka bir geçici CEO'nun seçildiği gün çalışanlara hitap ederek, Altman'ın neden görevden alındığına dair ilk kez iki resmi açıklama yapmıştı. Bu durum, Altman'ın geri dönmemesi halinde neredeyse tamamı işten ayrılmaya hazır olan çalışanların adeta isyanına yol açmıştı.

"YÖNETİM KURULUNUN EYLEMLERİ" VE PİŞMANLIK

The Verge ve diğer yayın organları tarafından bildirildiği üzere, Altman kurucu ortağı olduğu şirkete olası bir dönüş için görüşmelerini sürdürürken, Sutskever konuyla ilgili ilk kamuoyu açıklamasını yapmıştı. Sutskever "yönetim kurulunun eylemleri" olarak bir çerçeve içerisine aldığı olayda yer aldığı için "pişmanlığını" dile getirmişti.

SUTSKEVER GERİ DÖNECEK Mİ?

Insıder'a göre; Altman'ın yeniden şirketin başına geçmesi, yeni ve daha küçük bir yönetim kurulunun oluşturulması ve yeni üyelerin gelmesinin yakın olması nedeniyle, çalışanlar Sutskever'in geri dönüp dönmeyeceğinden emin değil.

Habere göre Sutskever, Altman'a karşı eylemlerine rağmen OpenAI içinde saygı görmeye ise devam ediyor. Bir kişinin ondan şirketteki "galaksi beyin" olarak bahsettiği söyleniyor.

Her iki kişiyi de tanıyan bir başka kişinin ise Sutskever'in geri dönüp arayı düzeltmesinin mümkün olduğunu ancak bunun pek olası olmadığını düşündüğü belirtiliyor.

Aynı habere göre bu kişi, "Eğer Sam şirket için en iyisinin bu olduğunu düşünüyorsa, olacak olan da budur," dedi. Ancak bu kişi, OpenAI'nin başkanı olan ve Altman'la birlikte şirketten ayrılan bir diğer kurucu ortak Greg Brockman için ise "Eğer fayda görürse, o da katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Greg Brockman'ın kendisini "ihanete uğramış" gibi hissettiği söyleniyor.





