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Kilit noktaları: OLED! Ross Young'ın iPad iddiası ortalığı karıştırdı...

30.12.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPad modellerinde ne zaman OLED ekran panelleri kullanmaya başlayacağı merak ediliyordu. Bu konuda birçok iddia gündeme gelse de ünlü ekran analisti Ross Young'ın son iddiası deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı. Odak noktası 11.1 inç ve 13. inç iPad Pro olan o iddia çok daha uzun bir süre konuşulacak gibi duruyor. Öte yandan mini LED ekranlı 14.1 inçlik bir iPad Pro için de kötü haber gelmiş durumda.

Kilit noktaları: OLED! Ross Young'ın iPad iddiası ortalığı karıştırdı...

Apple, tabletlerini iPad adı altında topluyor. İlk iPad'ten bu yana Apple'ın tabletleri arasında birçok değişiklik yaşansa da iPad mini, iPad Pro ve iPad Air gibi modellerle çeşitlendirildi. iPhone modellerinde yakın tarihte OLED ekran deneyimi sunmaya başlayan teknoloji devi iPad ailesine de OLED ekran getirmeye hazırlanıyor olabilir. Bu konuda ünlü ekran analisti Ross Young tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı.

11.1 İNÇ VE 13 İNÇ OLED iPAD PRO GELEBİLİR

MacRumos'un haberine göre, ekran analisti Ross Young, Apple'ın 2024'ün ilk çeyreğinde çıkacak 11.1 inç ve 13 inç OLED iPad Pro modelleri geliştirdiğini doğruladı.

iPad

Young daha önce 2024 için planlanan yeni OLED iPad Pro modellerinden bahsetmişti, ancak 11.1 ve 13 inç ekran boyutlarının ilk kez duyulduğu belirtiliyor.

"2023'ün sonunda veya 2024'ün ilk yarısında" diyerek paylaştı "2023'ün sonunda veya 2024'ün ilk yarısında" diyerek paylaştı

Bu durumda cihazın boyutunda genel bir değişiklik yerine inceltilmiş çerçeveler görebiliriz.

Şu anda Apple, 12,9 inç mini LED "iPad Pro" ve LCD ekranlı 11 inç "iPad Pro" satıyor. Apple, 2024'te çıkacak yeni modellerle birlikte iki model arasındaki bu farkı giderebilir.

Başka kaynaklar, Apple'ın iPad'ler ve MacBook modelleri gibi daha büyük cihazlar için OLED panelleri geliştirdiğini ve teknolojinin 2024'te hazır olmasının beklendiğini söylemişlerdi.

MİNİ LED'Lİ 14.1 İNÇLİK iPAD PRO

MacRumors'un başka bir haberinde yer alan iddiaya göre ise Apple, 2023'ün başlarında artık mini LED ekranlı 14.1 inçlik bir iPad Pro piyasaya sürmeyi planlamıyor. Young, Apple'ın artık yeni 14,1 inçlik iPad'i piyasaya sürmeyi planlamadığını iddia ediyor.

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