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Kilo alıp verdikçe cilt de zarar görüyor! Bu yöntem kilo değişiminin etkilerini yok ediyor

21.12.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo alma ve verme sonucu yüz bölgesinde meydana gelen değişiklikler için tercih edilen uygulamaları anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, yeni ve güzel bir cilt için hangi yöntemlere başvurulabileceğini anlattı.

Kilo alıp verdikçe cilt de zarar görüyor! Bu yöntem kilo değişiminin etkilerini yok ediyor

Kilo alıp verme süreci yüz bölgesini de etkilemektedir. Özellikle yüzün orta bölgesi olarak kabul edilen bölgede deformasyon yaşanabilir. Bu deformasyonlar deri, yağ dokusu ve kemik yapısını olumsuz etkileyebilir. Tüm bu olumsuz etkilerden dolayı bu kişi gerçek yaşından daha yaşlı ve yorgun görünebilir. Klasik yöntemden farklı olarak yaşlanmaya ve yorgunluk görünümünü gidermeye uygun olan Trinity Lifting yöntemi, yüz deformasyonunu ortadan kaldırarak kişilerin daha genç ve güzel görünmesini sağlayabilir.

Trinity Lift, yeni bir cilt güzelliği yöntemi olan endoskopiyi kullanır. Bu yöntem genellikle genç ve orta yaşlı hastalar için uygundur. Operasyon genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 2 saat sürer. Adından da anlaşılacağı gibi, üç noktalı bir kaldırma sağlar, cildi sıkılaştırır ve genç bir ışıltı ile parlar. İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte 7-10 gündür. İşlem 5 ila 10 yıl arasında etkisini korur. Uygulanacak işlemin ayrıca planlanması gereken bir işlem olduğunu ve başarılı bir sonuç alabilmek için alanında uzman bir plastik cerrah tarafından uygulanması gerektiğini unutmayınız.

YÜZ DOLGUNLAŞTIRMA İÇİN TERCİH EDİLEN DİĞER YÖNTEMLER

Dolgu yöntemi: Dolgu işleminde kullanılan materyal dokunun hacmini artırmaya yöneliktir. Bu maddeler deriye enjekte edilebilen ilaçlardır. En yaygın olanları hyaluronik asit ve kollajendir. Bu iki madde farklı dolgu maddeleridir. Aynı şekilde yağ transferi de dolgu maddesidir. Bu maddelerin azalması ile cildimiz gençlik canlılığını kaybederek çöker, ince çizgiler ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Kilo alma ya da verme sürecinde de bu etken maddelerin azalmasıyla yüzde çökme yaşanabilir. Bu durumlarda dolgu yöntemine başvurulabilir.

Genellikle dolgu işleminin uygulandığı bölgeler şu şekildedir:

-Dudak dolgunlaştırma,
-Dudak kontürü,
-Burun dolgusu,
-Jawline,
-Gözaltı çukurlarının giderilmesi,
-Yanak ve elmacık kemiği dolgusu.

Botoks yöntemi: Botulinum toksini, uygulama bölgesinde istenen sonucu elde etmek için enjekte edilen kastaki sinir sinyallerini bloke eder. Botoks enjeksiyonundan sonra sinir sinyallerinin kesilmesi nedeniyle etkilenen kaslar geçici olarak felç olur veya donar. Bu sayede yüz bölgesindeki bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir veya yok edilebilir. Botoks işleminin etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte 3 ila 6 ay arasında kullanılabilir.

Birçok bölgeye uygulanabilen botoks işleminin en sık tercih edilen bölgelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

-Yüz bölgesinde kaldırma efekti vermek,
-Alın bölgesinde oluşan kırışıklıklar,
-Kazayağı çizgileri,
-Ağız ve boyun çevresinde oluşan kırışıklıklar.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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