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Kilo verdiren mucizevi karışım! Metabolizmayı hızlandırıyor, göbek yağlarını eritiyor

05.07.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilolar birçok kişi için can sıkıcı olabiliyor. Gündelik yaşamı olumsuz etkileyen fazla kilolarından kurtulmak isteyenler farklı yöntemlere başvurabiliyorlar. Kilo verme sürecinde kişilerin metabolizması da büyük rol oynuyor. Doctor Tax Bhatia metabolizmayı hızlandırmanın ve daha hızlı kilo vermenin sırlarını açıkladı.

Kilo verdiren mucizevi karışım! Metabolizmayı hızlandırıyor, göbek yağlarını eritiyor

Yenilen her yiyecek ve içeceğin vücuda farklı etkisi bulunuyor. Orantısız beslenmenin ardından kilo alanlar, fazla kilolarından kurtulmak için farklı diyetler uygulayabiliyor, günlük yeme düzenlerini değiştirebiliyorlar. Bir doktor yaptığı açıklamayla, gün boyu metabolizmanızın hiç durmadan çalışması için yapılması gerekenleri açıkladı. Doktor, sabah kahvenize üç temel besin eklemenizi öneriyor.

GIDANIN TERMOJENİK ETKİSİ

Doctor Tax Bhatia , blogunda metabolizmanın ne kadar hızlı çalışacağını üç ana faktöre bağlı olarak öneriyor; bunlardan ikisi, yediğiniz yiyecekler tarafından değiştirilebilir.

Bu faktörlerden biri, yiyeceklerden aldığınız enerjinin diğer yiyecekleri parçalamak için kullanılıp kullanılmadığı veya doğrudan yakılıp yıkılmadığıdır. Buna gıdanın "termojenik etkisi" dendiğini açıklıyor.

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Diğer iki faktör, bazal metabolizma hızınızı ve ne kadar fiziksel aktivite yaptığınızı içerir. Bazal metabolizma hızınız, hiçbir şey yapmadan doğal olarak parçaladığınız enerji miktarıdır.

Doktor Bhatia, bazı yiyeceklerin bazal metabolizma hızınızı ve diğer yiyeceklerin vücutta nasıl kullanıldığını etkileyebileceğini (termojenik etki) açıklıyor.

DİNLENİRKEN KİLO VERİN

Bu özel yiyecekler, "dinlenirken daha fazla kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir" diye ekliyor. Peki, daha fazla yağ yakmak için metabolizmanızı geliştirmek için önerdiği yiyecekler nelerdir? Doktor Bhatia, ister kahve ister çay olsun, sabah demlemenize üç farklı ek besin eklemenizi önerir. "Doğru malzemeleri eklerseniz, sindirimi hazırlayabilir, hücrelerinize enerji verebilir ve sağlıklı metabolizmayı ve hormon seviyelerini destekleyebilirsiniz." diye ekleme yapıyor. Eklemeyi önerdiği besinlerden biri de kollajen peptitleridir.

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KOLAJEN NEDİR?

Kolajen, yiyecekleri hücrelere güç sağlayan besinlere dönüştürmeye yardımcı olan ve gün boyu metabolizmayı artırmaya yardımcı olan amino asitler içerir

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN İÇECEK

Tarçın: Doktor sabah içeceğinize tarçın eklemenizi öneriyor. Çalışmalar, bir fincan tarçının kan şekeri seviyenizi düşürebileceğini, yağ yakımını artırabileceğini ve iltihaplanmayı yavaşlatabileceğini göstermiştir. Bir çalışma, tarçına kokusunu veren kimyasalın insan yağ hücrelerine nasıl tepki verdiğini inceledi. Yağların, yağın parçalanmasını artıran enzimler oluşturmaya başladığını buldu.

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Hindistancevizi yağı: Son ipucu, kahvenize veya çayınıza hindistancevizi yağı eklemek. Hindistan cevizi yağı, yağ yakımıyla bağlantılı küçük kimyasallar içeren başka bir besindir. Özellikle, çalışmaların metabolizmanızı hızlandırdığını gösterdiği çok sayıda yağ asidi içerir. Bununla birlikte, çok fazla hindistancevizi yağı kullanmakla ilişkili sağlık riskleri olabilir. British Heart Foundation, yağın tereyağından yaklaşık üçte bir oranında daha fazla doymuş yağ içerdiğini açıklıyor. Ölçüye dikkat edilmeli.

KAHVE İÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kahve, vücudunuzdaki kortizol adı verilen stres hormonunun seviyesini yükseltir, ancak bu etki kişiden kişiye değişebilir. Kısa vadede, kortizol artışının yağ metabolizmasını artırmaya yardımcı olduğu gösterildi. Ancak bazı araştırmalar, aşırı kahve tüketiminin bir sonucu olarak çok fazla kortizolün daha fazla göbek yağı geliştirmenize ve kilo almanıza neden olabileceğini öne sürüyor.

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