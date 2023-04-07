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Kilo verme ameliyatı kötü sonuçlandı! Sarkan göğüsleri ve cildi cinsel hayatını bitirdi

07.04.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek için yapılan diyetler ve egzersizler her zaman etkili sonuçlar sağlayamayabiliyor. Bu nedenle kilo verme ameliyatını tercih eden kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Kilo vermek isteyen Claudette Hawk, tüp mide ameliyatından sonra yaşadığı pişmanlıkları anlatarak cinsel hayatının bittiğini belirtiyor.

Kilo verme ameliyatı kötü sonuçlandı! Sarkan göğüsleri ve cildi cinsel hayatını bitirdi

New York'ya yaşayan 59 yaşındaki Claudette, 19 yaşında ilk çocuğunu doğurduktan sonra kilo almaya başladığını bunun üzerine 2006 yılında tiroid kanseri teşhisinin ardından tiroidi alınınca daha fazla kiloya ulaştığını söylüyor. Aldığı kiloları vermek için mide tüpü taktıran Claudette, bu ameliyattan sonra sarkan cildi ve inek memesi varmış gibi göründüğünü düşündüğü göğüsleri nedeniyle kocasıyla cinsel ilişki yaşayamadığını belirtti.

TORUNLARIYLA ZAMAN GEÇİREMİYORDU

İki çocuk annesi Cludette, 2016'da merdivenleri zar zor yürüyerek çıkabildiğini ve ağırlığının torunuyla bir şeyler yapmasını engellediğini fark ettiğinde bir şeylerin değişmesi gerektiğine karar verdi. Bu nedenle 2019 yılında kilo verme ameliyatı oldu.

AYNAYA BAKMAK İSTEMİYOR

Claudette Hawk mide tüpü taktırdıktan sonra vücut ağırlığının yarısını kaybetti ama ameliyatın ardında kalan fazla derileri nedeniyle aynada kendine bakmakta zorlandığını açıkladı. Claudette şunları söyledi: "Kiloluyken aynaya baktığımda kendime bakabiliyordum. Şimdi aynada sadece yüzüme bakmayı seviyorum. Vücudumu hiç beğenmiyorum. Bu korkunç."

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GÖĞÜSLERİNİ ESKİSİ GİBİ BEĞENMİYOR

"Eskiden güzel göğüslerim vardı, şimdi inek memesi gibi görünüyor Vücuduma bakmamaya çalışıyorum. Göğüslerim yok, düz ve sarkıklar. Onları kıvırıp sutyenin içine koyuyorum, böylece göğüslerim varmış gibi görünüyor ama yok. Bakmak isteyeceğiniz gibi değiller."

CİNSEL HAYATINI BİTİRDİ

Kilo verme ameliyatının cinsel hayatını da etkilediğini söyleyen Claudette, "Yakınlığı etkiliyor. Kocamın beni çıplak görmesine izin vermem. Bu zor çünkü ben daha kiloluyken oldukça aktif bir cinsel hayatımız vardı ve ben hala kafamı toparlamaya çalışıyorum. Artık vücudum bu şekilde göründüğü için onun için çekici olmadığımı hissediyorum"

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Claudette, doktorlar tarafından ameliyattan sonra cildinin gevşemesi konusunda uyarıldığını ve egzersizin yardımcı olacağının söylendiğini, ancak ameliyattan sonra vücudunun şoka girmesine neden olduğunu iddia etti. "Uzun süredir kilolu olduğum için fazla deri olacağını biliyordum ve bana ameliyattan sonra egzersiz yaptığım sürece o kadar da kötü olmayacağı söylendi, ancak kötü durumda olduğum için egzersiz yapamadım. Bu durum beni yıpratıyor." dedi.

TEKRAR AMELİYAT OLMAK İSTİYOR

Şimdi Claudette, gevşek cildi aldırmak için ameliyat olabilmek için 15.000 $ bağış toplamaya çalışıyor ve bunun onun tekrar mutlu olmasına yardımcı olacağını umuyor. "Ameliyatın bir şeyleri değiştireceğini umuyorum ama bunun garantisi yok. Cildin üst üste bindiği yerlerde kızarıklıklar oluyor ve garip bir koku var. Bu sürekli olan bir şey. Ameliyat oldukça pahalı. Kendime bakabileceğimi ve duygusal olarak daha mutlu olabileceğimi düşünüyorum."


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