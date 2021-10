Kilo verme yolunda size yoldaş olacak en başarılı mutfak gereçleri

Diyet listemizin olmazsa olmazlarından smoothieleri hazırlamak için blenderlara, haşlanmış sebzeler için buharlı pişiricilere, kendi meyve sularımızı yapabilmek için katı meyve sıkacaklarına, ölçülü ilerleyebilmek için mutfak tartılarına derken ihtiyaç duyacağımız birçok ürün var. Peki, sizce diyet yolcuğunun en önemli yoldaşları kimler ve neler?

Mutfakların En Hızlısı: Arzum Shake'n Take Blender

Tüm mutfakların vazgeçilmez ürünü olan blenderlar, diyet sürecinde en büyük yardımcımız. Özellikle kişisel olarak tasarlanmış Arzum Shake'n Take ürünü, hazırlamanın yanı sıra taşımaya da yardımcı oluyor. Smoothie, kokteyl, çorba, sebze veya meyve suyu, kahvaltılık karışımlar gibi birçok şeyi bu ürünle hazırlayabilirsiniz. İçeceğinizi hazırladıktan sonra karıştırma şişesinin kapağını kapatarak istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Çalışanlar, anneler veya günlük hayatı yoğun olanlar için inanılmaz derecede zaman kazandıran, pratik ve hızlı bir ürün!

Diyetin Kelime Anlamı: Katı Meyve ve Sebze Sıkacağı

Katı meyve ve sebze sıkacağı olmadan bir diyet mümkün mü? Değil ancak bu ürünü tercih ederken dikkatli olmak gerek. Kaliteli bir marka tercih etmediğiniz takdirde daha diyetinizin ilk gününden yarı yolda kalabilirsiniz. Son zamanların en gözde mutfak gereçleri markası WMF, enerji tasarruflu 500 Watt gücündeki motoru, keskin bıçakları ve 74 mm'lik doldurma ağzı ile pratik bir katı meyve-sebze sıkacağı sunuyor. Farklı tür sebze ve meyveler için iki ayrı hız ayarına sahip bu ürünü temizlemek, içeceklerinizi hazırlamak kadar kolay. Üstelik 1,8 litrelik bir posa kabına sahip.

Sebzelerin Gücü Adına: Buharlı Pişirici

Sebzeleri pişirirken sağlıklı yöntemler tercih etmek oldukça önemli. Çünkü bazı pişirme yöntemlerinde sebzeler içerdiği vitamini ve suyu kaybedebiliyor ve sebze yemenin amacı tamamen ortadan kayboluyor. Buharlı pişiriciler sayesinde bu sorunu ortadan kaldırabilir, diyet sürecinizde pratik bir yöntem olarak tercih edebilirsiniz. Russell Hobbs markasının dijital buharlı pişirici ürünü yaklaşık 10,5 litreye kadar sebzeyi pişirebiliyor. Dijital ekranı ve programlanabilir zaman ayarlayıcısı sayesinde pişirmek istediğiniz tüm sebzeleri kontrol altında tutabilirsiniz. Üst bölümünde yer alan üç farklı bölme ile farklı ürünleri aynı anda pişirerek zamandan tasarruf edebilirsiniz. Üstelik bu bölmeler bulaşık makinesinde yıkanabiliyor!

Pratiklik Onun İşi: Meyve Sebze Doğrayıcı

Diyet yaparken en çok üşendiğimiz şey, salata yapmak. Marketten özenle yeşillikleri seçmek, onları yıkamak, kurutmak, saplarını ayıklayarak yenebilir hale getirmek gerçekten emek isteyen bir iş. Ama endişelenmeyin, bunun da bir çözümü var: Meyve sebze doğrayıcılar ile işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Salatalık, domates, havuç gibi ürünleri fazla zaman harcamadan doğrayıcı ile dilimleyebilir, salata yapmaya ayırdığınız süreyi kısaltabilirsiniz. Yeşillikler için çok net bir sonuç vermese de onlar için küçük gözlü doğrayıcı haznesini kullanabilirsiniz. Üstelik rende bölümü ile daha da küçük parçalara ayırmak istediğiniz yiyecekleri rendeleyebilirsiniz.

Kendinizi Tartarken Onları da Unutmayın: Mutfak Tartısı

Ölçülü yemek yemek ve tarifleri ölçülü yapmak, diyetin altın kurallarından. E bu ölçüyü tutturabilmek için de hassas bir mutfak tartısına ihtiyacınız var. Bu tartılar ile sabah kahvaltınızdaki granolanın, ara öğünlerdeki chia tohumunun, akşam yemeklerindeki et ürünlerinin gramajını ölçebilirsiniz. Ölçülü bir şekilde diyet listenize uyduğunuz sürece fazla yeme kaygısına düşmeden gönül rahatlığıyla hedefinize doğru yol alabilirsiniz. Mutfak tartısını diyet sürecinizin ardından kendinize ödül niyetine yapacağınız harika kek ve hamur işi tariflerinde de kullanabilirsiniz.

Her Şeyin Bir Ölçüsü Var: Mutfak Ölçü Kapları

Bulgur, pirinç, kinoa, keten tohumu, un, tuz, esmer şeker gibi ürünleri ölçerek tariflerinize eklemeniz için mutfak ölçü kaplarına ihtiyacınız var. Bu ürünler sadece diyet sürecinde değil normal zamanlarda da mutfaktaki en büyük yardımcılarınızdan biri. 1/8 kap, 1/4 kap, 1/2 kap veya 1 bardak, 1 yemek kaşığı, mililitre gibi farklı ölçü birimlerinden oluşan ölçü kapları ile tüm tariflerinizi ölçüyü kaçırmadan yapabilirsiniz. Paslanmaz çelik alaşımdan oluşan bu ürünleri uzun süre kullanabilir, dilerseniz bulaşık makinesinde bile yıkayabilirsiniz. Renkli sapları ile mutfağınıza renk katabilirsiniz.

Küçük Ama Etkili: Sprey Yağdanlık

Diyette en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri yağ alımı. Fındık, fıstık, ceviz, badem, avokado gibi doğal yağların yanı sıra zeytinyağı da diyetlerde önemli bir yer tutar. Zeytinyağlı yemekler, zeytinyağlı salatalar, zeytinyağlı soslar pek çok menüye eklenir. Ancak diyetisyenin tavsiye ettiği yağ oranı ile sizin içine koyduğunuz yağ miktarı bazen uyuşmayabilir. Tam burada kullanabileceğiniz sprey yağdanlıkla bu sorunu çözebilirsiniz. Sprey yağdanlık sayesinde yağ tüketimini yeterli düzeyde sınırlayabilirsiniz.

Sağlıklı Atıştırmalıklar İçin: Dehidratör Meyve Sebze Kurutucu

Kilo vermeye çalışırken yanınızda bulundurabileceğiniz atıştırmalıkları, kuru meyveleri, granolaları kendiniz hazırlayabilirsiniz. Marketlerde satılan paketli ürünlerin içerikleri maalesef diyetinize uygun olmayabilir. Hatta diyet ürünü kategorisinde satılan ürünler kimi zaman daha fazla şeker içerebilir. Tüm bunlara maruz kalarak diyet sürecinizi aksatmak istemiyorsanız, mutfağınız için bir meyve sebze kurutucu edinebilirsiniz. Bu ürünler sayesinde dilediğiniz meyveyi ya da sebzeyi aynı anda kurutabilir, alt tepsilerde sağlıklı atıştırmalıklar yapabilirsiniz. İçeriğinde ne olduğundan emin olarak hem pratik, hem kolay, hem de masrafsız ara öğünler yapabilirsiniz. Üstelik ofise, spor salonuna, okula giderken de yanınızda götürerek dışarıdaki açlık krizlerini sağlıklı bir şekilde önleyebilirsiniz.

Rahatlığı Göklere Çıkarın: Çok Amaçlı Pişirici

Bu kadarına da pes doğrusu! Mutfağınızı emanet edip gidebileceğiniz çok amaçlı pişiricilerle istediğiniz her şeyi el değmeden pişirebilirsiniz. Pilav, çorba, et yemekleri, balık, tavuk, güveç, ekmek, yoğurt gibi özel pişirme tekniği isteyen tüm yemekleri bu ürünlerle programlayarak adeta bir şef eli değmiş gibi yapabilirsiniz. On bir farklı pişirme programıyla istediğiniz ısı ayarına getirebilir, pişen yemeklerin sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz.

O Bir Kahraman: Mutfak Robotu

Mutfaktaki elimiz, ayağımız, evlerimizdeki tahtın sahipleri mutfak robotları! Keskin bıçakları, hızı, motor gücü ve derin haznesi sayesinde aklınıza gelebilecek birçok ürünü onun sayesinde kullanabilirsiniz. Özellikle diyet sürecinde sert kabuklu kuruyemişleri veya yulafı küçük parçalara ayırmak, bakliyatları veya patatesi püre haline getirmek, fıstık-fındık ezmesi yapabilmek gibi uğraştırıcı işleri mutfak robotu sayesinde hızlıca yapabilirsiniz. Pratikliği ile yemeklerinize hız katan bu ürün sayesinde zamandan tasarruf edebilirsiniz.

