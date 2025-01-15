Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Şık tasarım, kusursuz performans! MSI Modern 15 B12MO-676XTR Dizüstü Bilgisayar indirime girdi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Şık tasarım, kusursuz performans! MSI Modern 15 B12MO-676XTR Dizüstü Bilgisayar indirime girdi

Şık tasarım, kusursuz performans! MSI Modern 15 B12MO-676XTR Dizüstü Bilgisayar indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
15.01.2025 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji, artık hayatımızın her alanında günlük işlerimizi kolaylaştırmanın ötesinde, zamanımızı daha verimli kullanmamıza ve keyifli anlar yaratmamıza da olanak tanıyan bir destekçi. İster iş için kullanılsın ister eğlence için, pratik ve güçlü bir teknoloji her zaman fark yaratıyor. Hem iş hem de günlük kullanıma uygun MSI Modern 15 B12MO-676XTR de bir dizüstü bilgisayardan beklenebilecek tüm bu özelliklere sahip. Üstelik bugüne özel indirimde! İşte detaylar...

Günlük işlerinizde hız kazanmak, projelerinizi sorunsuzca tamamlamak ve tüm bunları yaparken estetik bir dokunuş hissetmek ister misiniz? Günümüzün hızla akan temposunda, teknoloji hayatımızın her anında kolaylık sağlayan bir yardımcı haline geldi. İster iş toplantılarınızı yönetirken ister film izleyerek dinlenirken, bir laptop hem performansıyla hem de taşınabilirliğiyle vazgeçilmezler arasında yer alır. Laptop modelleri arasında dikkat çeken MSI Modern 15 B12MO-676XTR, kullanıcılarına çok yönlü bir deneyim sunuyor. Örneğin, ultra ince ve hafif tasarımıyla yanınızda kolayca taşıyabilir, güçlü işlemcisiyle aynı anda birden fazla görevi rahatça yerine getirebilirsiniz. Ergonomik klavyesiyle uzun yazışmalarda bile konforu elden bırakmayan model, günlük yaşamınızı daha verimli ve keyifli hale getirmek için tasarlandı. Kısa süreliğine indirimde olan ve çok satan bu laptop modeline bir şans vermek isterseniz detaylar aşağıda...

Çok satanlar listesinde yer alıyor: MSI Modern 15 B12MO-676XTR

MSI Modern 15 B12MO-676XTR

Hayatınıza stil, güç ve performansı bir arada sunan bir laptop eklemeye ne dersiniz? MSI Modern 15 B12MO-676XTR, günlük ihtiyaçlarınıza ve profesyonel hedeflerinize eşlik edecek şekilde tasarlandı. İnce ve zarif tasarımı, sadece görünüşüyle değil, 12. Nesil Intel® Core™ i5 işlemcisi ve Intel® Iris® Xe grafikleri ile sunduğu çarpıcı performansıyla da dikkat çekiyor. 180° yatabilen ekranı, ergonomik klavyesi ve optimize edilmiş dokunmatik yüzeyi sayesinde iş akışınızı hızlandırırken, arkadan aydınlatmalı tuşlarıyla en karanlık ortamlarda bile kullanılabiliyor.

Ayrıca, ultra taşınabilir tasarımıyla her yere kolayca taşıyabilir, USB-A, USB-C, HDMI™ gibi geniş port seçenekleriyle cihazlarınızı kolayca bağlayabilirsiniz. Müzik dinlerken 24 bit/192kHz ses kalitesinde, gerçeğe en yakın notaları hissedecek, MSI Center Pro ile multitasking performansınızı zirveye taşıyacaksınız. Şimdi bu benzersiz deneyime adım atmaya hazır olun!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün hiç bir sıkıntısı yok. Her şey çok güzel çalışıyor, ekran kalitesi çok iyi. Ofis iş için çok iyi çalışıyor, tekrar teşekkürler."

  • "İş ve günlük kullanım için gayet yeterli ve hızlı. İşletim sistemi kurarken sorunda yaşatmadı. Sorunsuz şekilde açıldı kullanılıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

 Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

 Ömür boyu garantili! Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu

Ömür boyu garantili! Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu

 ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

 Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

 Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

 Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

 Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
dizüstü bilgisayar laptop
İş birliği İçerikleri
Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Hassas ciltlerin favorisi Bioderma'da kaçırılmayacak indirim başladı

Hassas ciltlerin favorisi Bioderma'da kaçırılmayacak indirim başladı

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Hem şık hem rahat! Camper ayakkabı indirimde

Hem şık hem rahat! Camper ayakkabı indirimde

Hem şık hem rahat! Camper ayakkabı indirimde

Hem şık hem rahat! Camper ayakkabı indirimde

Modadan teknolojiye indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik

Modadan teknolojiye indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Sizi yarı yolda bırakmayacak bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Sizi yarı yolda bırakmayacak bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Evde kahve keyfi! Vazgeçilmeziniz olacak favori kahve makineleri

Evde kahve keyfi! Vazgeçilmeziniz olacak favori kahve makineleri

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Fiyatı 998 TL! Evde keyif yapmanızı sağlayacak 1000 TL altı fiyata alınabilecek en iyi masaj aleti

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Berberliğin sonu mu geliyor? Sosyal medyadaki görüntüler berberlerin tepkisini topladı: "Robotların bizim sektörde hiç şansı yok"

Berberliğin sonu mu geliyor? O görüntüler tepki topladı

Robot çağına hoş geldiniz! Las Vegas'taki fuarda tanıtıldı, yerdeki çorapları böyle topluyor

Robot çağına hoş geldiniz! Yerdeki çorapları böyle topluyor

Casio MTP-E350BL-1BVDF Kol Saati indirime girdi! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Çok satan Xiaomi Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası'nın fiyatı 1799 TL'ye düştü

Güvenliğiniz için değer! Çok satan Xiaomi Güvenlik Kamerası indirimde

Müzik keyfinizi artıracak Baseus AeQur 30 Air Hoparlör'de kaçırılmayacak indirim

Baseus AeQur 30 Air Hoparlör'de kaçırılmayacak indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.