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Kilo vermek isteyenler dikkat! Tüm bildiklerinizi unutun, 1 ayda 7 kilo vermek mümkün

26.12.2023 09:27 | Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan verilere göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla aşırı kilolu veya obezite hastası bulunuyor. 2035 yılında ise bu sayının 4 milyarı aşacağı düşünülüyor. Türkiye'de de fazla kilolarından şikayetçi olanların sayısı oldukça fazla. Öte yandan zayıflayamamaktan şikayet eden kişilere ilişkin açıklamalarda bulunan bilim insanları, 1 ayda 7 kilo vermenin sırrını paylaştı.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Tüm bildiklerinizi unutun, 1 ayda 7 kilo vermek mümkün

Obezite modern zamanların en büyük sağlık sorunlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Mart yapılan açıklamaya göre her 7 erkekten 1’i ve her 5 kadından 1’i obeziteyle mücadele ediyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin aşırı kilolu veya obez olduğu vurgulandı. Yayımlanan verilere göre bu kişilerin 650 milyonunu yetişkinler, 340 milyonunu gençler, 39 milyonunu ise çocuklar oluşturuluyor. Öte yandan fazla kilolarından muzdarip olanları sevindirecek bir açıklama da bilim insanları tarafından yapıldı. Uzmanlara göre kilo vermek isteyenler yürüyüş yaparken yalnızca bazı püf noktalara dikkat etmeli.

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30 DAKİKADA 200 KALORİ YAKIN!

Yürüyüş yaparken vücudun sinir, kas ve sindirim sistemi etkileniyor. Dolayısıyla koşunun yanı sıra tempolu bir yürüyüş de kilo verme sürecinde faydalı oluyor. Uzmanlar, düz yapılan yürüyüşlerin kilo vermede yeterli olmayacağını vurgulayıp 30 dakikalık tempolu yürüyüşleri tavsiye ediyorlar. Yapılan açıklamaya göre bu şekilde 200 kalori yakmak mümkün. Süreyi 1 saate çıkardığınız takdirde 400 kalori yakabilirsiniz.

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TEMPOYU DÜŞÜRMEMEYE GAYRET EDİN

Tempolu yürüyüşlerde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise ara verilmemesi. Yürüyüş sırasında herhangi bir egzersiz yapılması da önerilmiyor. Temponun düşmemesi için egzersizler ya yürüyüşten önce ya da sonra yapılmalı.

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1 AYDA 7 KİLO VEREBİLİRSİNİZ

Bilim insanları, zayıflamak için yapılan yürüyüşün her gün tekrarlanması konusunda uyarıyor. Haftanın 3 günü egzersiz yapılması gerektiğini belirten uzmanlara göre; her gün yapılan 1 saatlik yürüyüş ve düzenli bir şekilde haftanın 3 günü yapılan egzersiz, zayıflama sürecine katkı sağlayabilir. Fakat bunu yaparken sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, 1 ayda 7 kilo vermenin bu şekilde mümkün olabileceğini vurguluyorlar.

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