HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Kilo vermek isteyenler...' Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 30 TL'den satılıyor 'Bulduğum zaman alıyorum'

'Kilo vermek isteyenler...' Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 30 TL'den satılıyor 'Bulduğum zaman alıyorum'

17.04.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzet ve şifa deposu çiriş otu Erzincan’da tezgahlarda yerini aldı. Kendiliğinden yetişen çiriş otu toplanıp kilogramı 30 liradan satılıyor. Yemeklere lezzet katan çiriş otu ile ilgili bu ürünleri toplayıp satarak geçimini sağlayan bir satıcı, “Çok yararlı bir bitki, özellikle bağırsaklarında sorun yaşayanlar için bire bir şifa kaynağı. Kilo vermek isteyenler de tercih ediyor. Tamamen doğal yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, Erzincan’da pazarcıların geçim kaynağı oluyor. Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Erzincan’da, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu toplanmaya başlandı.
Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri bu otları özenle torbalara yerleştirerek sırtlarında evlerine taşıyor.

AW871837_02

KİLOGRAMI 30 LİRADAN SATILIYOR

Bin bir zahmetle toplanan çiriş otlarını çamur ve yabani otlardan temizleyen vatandaşlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken, ihtiyaç fazlasını da kilogramı 30 liradan satıyor.

AW871837_03

"KİLO VERMEK İSTEYENLER DE TERCİH EDİYOR"

Yörede "gulik" olarak da adlandırılan ve yemeklere lezzet katan çiriş otundan genellikle çorba, gözleme ve konserve yapılıyor.
Sürekli doğada yetişen bu tür ürünleri toplayıp satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı İsa Kurt, bunun gibi dağ ürünlerinin tamamen şifa kaynağı olduğunun altını çizerek, “Çok yararlı bir bitki, özellikle bağırsaklarında sorun yaşayanlar için bire bir şifa kaynağı. Kilo vermek isteyenler de tercih ediyor. Tamamen doğal yetişiyor. Özellikle hemoroid hastaları doktor doktor gezmesin boşuna. Biz bunu hem kendimizde hem de hastalarda test ettik denedik. Her derde deva ama özellikle basuru olanlar buyursunlar denesinler. Şu anda 30 liradan satıyoruz ama havalar daha da ısınsın bu fiyatlar düşecektir. Şu an yılın ilk ürünleri, az olduğu için fiyat çok gelebilir ama ilerleyen günlerde fiyat düşecektir.

AW871837_04

"BULDUĞUM ZAMAN HEP ALIYORUM"

Çeşit çeşit bazı yemeklerde çirişi kullandığını belirten vatandaşlar, “Ben bulduğum zaman hep alıyorum ve çorbasını yapıyorum, kavurmasını yapıyorum, böreğini yapıyorum, ıspanak gibi pırasa gibi kullanıyorum. Hormonlu yemek başka, dağlarda yemek başka. Dağlardaki kendi halinde biten bir sebzemiz. Her derde deva. Hiç olmazsa köküne ilaç dökülmüyor. Tamamen doğal. Bunu yemesi çok güzel. Bunu yapıp yoğurtla yiyin. Tereyağında yapacaksınız. Kızartması da güzel oluyor. Et yerine bunu alıp yemek lazım. Dağlarda yetişiyor ve hormonsuz doğal bir ürün” ifadelerini kullandı. (İHA)

AW871837_05

AW871837_06

AW871837_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümü göze aldı! O anları görenler büyük şok yaşadıÖlümü göze aldı! O anları görenler büyük şok yaşadı
MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralıMSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ettiAkşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Anahtar Kelimeler:
Erzincan çiriş

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Araç kiralayacaklar dikkat! Akılalmaz oyun: 5 yıl sonra hayatlarının şokunu yaşadılar

Araç kiralayacaklar dikkat! Akılalmaz oyun: 5 yıl sonra hayatlarının şokunu yaşadılar

Korkunç plan! Pusu kurup baltayla saldırdı, defalarca kafasına vurdu

Korkunç plan! Pusu kurup baltayla saldırdı, defalarca kafasına vurdu

Washington portakalı! Benim ahlakımın zekatı...

Washington portakalı! Benim ahlakımın zekatı...

Koronadan öldüğü açıklanmış ve cenazesi yakılmıştı! 2 yıl sonra evinin kapısını çaldı

Koronadan öldüğü açıklanmış ve cenazesi yakılmıştı! 2 yıl sonra evinin kapısını çaldı

İlginizi Çekebilir

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.