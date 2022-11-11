HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kilodan dolayı artık yürüyemez hale gelmişti! Ameliyattan sonra ilk adımı attı

Kilodan dolayı artık yürüyemez hale gelmişti! Ameliyattan sonra ilk adımı attı

11.11.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yaşayan 43 yaşındaki adam fazla kiloları nedeniyle sırt ve ağrısından duramaz, son zamanlarda da artık yürüyemeyecek hale gelmişti. Adem Koçak geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulacak. Koçak, "Çocukluğumdan beri kilo alıyorum. Nefes sıkıntısı oluyordu. Merdiven çıkarken zorlanıyordum. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Moralim de yükseldi. Ameliyat olduğum için de daha mutluyum'' ifadelerini kullandı.

Kilodan dolayı artık yürüyemez hale gelmişti! Ameliyattan sonra ilk adımı attı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Adem Koçak, 7 ay önce fazla kilolarıyla uğraşırken ameliyat olmaya karar verdi. Merdiven kullanırken nefes darlığı çeken, ulaştığı 217 kiloyla adeta yürüyemez hale gelen Koçak, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan genel cerrah doktor öğretim üyesi İlhan Taşdöven ile tanıştı.

Hazırlanan program doğrultusunda ilk olarak 8 kilo veren Koçak, tüp mide ameliyatı için ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 40 dakika süren ve başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan ve diyetlerle kilo vermeye başlayan Koçak, yeniden yürümeye başlayınca moral buldu.

AW756694_01

"AMELİYAT SONRASI MORALİM YERİNE GELDİ"

Çocukluğundan bu yana kilo aldığını anlatan Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Çocukluğumdan beri kilo alıyorum. Ameliyat için araştırma yaparken İlhan hocaya rastladım. Burada olduğunu gördüm. Gelmeye karar verdim. Yürürken sırtım ve ayaklarım ağrıyordu. Zorluk çekiyordum. Nefes sıkıntısı oluyordu. Merdiven çıkarken zorlanıyordum. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Moralim de yükseldi. Ameliyat olduğum için de daha mutluyum. Doktorun önerilerine uyacağız. Taburcu olacağız. Diyete uyacağız, spor yapacağız."

Screenshot_1

"YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRMEZSENİZ KİLO ALIRSINIZ"

Hastanın 7 ay önce kendilerine başvurduğunu anlatan İlhan Taşdöven, "Hastamız 43 yaşında erkek hasta. Evde hareketsiz bir yaşam tarzıyla kilo almış. Obezite merkezine başvurdu. Psikiyatri, endokrin, kardiyoloji, göğüs hastalıkları multidisipliner olarak değerlendirildi. Ardından obezite ameliyatına karar verdik. Öncesinde 2-3 ay diyet programına aldık. Hastaya 10 kiloya yakın kilo verdirdik. Hastanın ameliyatını gerçekleştirdik. Tüp mide ameliyatı yaptık. Hastamızın beden kitle endeksi 82. Süper obez olarak geçiyor. 217 kilo hastamız. Ameliyat sonrası hastamız su içmeye başladı. İki üç gün sonra yürüme ve egzersiz hareketlerine başladı. Obeziteye bağlı kalp hastalıklarından tutun. Obezite deyip geçmeyin. Obezite bir hastalık ve tedavi edilebilir bir hastalık. Erken müdahale edilirse hastanın vücudunda oluşturduğu zararlı etkilerden erken müdahale ile geri dönülebilir.

Screenshot_2

O yüzden erken müdahale her zaman önemli. Ya diyet, ilaç tedavisi veya cerrahi. Diyet ve egzersiz ile bu hastamız hızlı bir şekilde kilo verecek. Sağlıklı beslenmeyi öğreteceğiz. Karbonhidrat, rafine gıdalardan uzaklaştıracağız. Sebze ağırlıklı beslenmesini öğrenecek. Midesi küçüldüğü için çok fazla gıda alamayacak. Kilo vermesine yardımcı olacak. Hangi ameliyatı olursanız olun diyet yapmazsanız fiziksel aktiviteyi artırmazsanız yaşam tarzınızı değiştirmezseniz kilo alırsınız. Bu hastanın da ameliyat yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Motive olmasını sağlıyoruz. Böylelikle hızlı kilo veriyorlar. Ve o kiloyu koruyorlar hastalar" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahibi zulmü! Kira artışını kabul etmedi, yaşadıklarına isyan etti Ev sahibi zulmü! Kira artışını kabul etmedi, yaşadıklarına isyan etti
Türkiye'nin en büyüğü kayıtlara geçti! 110 santimetre, 30 kilo... Hemen ekiplere haber verdilerTürkiye'nin en büyüğü kayıtlara geçti! 110 santimetre, 30 kilo... Hemen ekiplere haber verdiler
10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Yerli otomobil heyecanı! Togg Deneyim Merkezi açıldı, ilk oldu... 'Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz'

Yerli otomobil heyecanı! Togg Deneyim Merkezi açıldı, ilk oldu... 'Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz'

Türkiye'nin en büyüğü kayıtlara geçti! 110 santimetre, 30 kilo... Hemen ekiplere haber verdiler

Türkiye'nin en büyüğü kayıtlara geçti! 110 santimetre, 30 kilo... Hemen ekiplere haber verdiler

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.