Kilolara elveda! Evde sadece bir sandalye kullanarak yapabileceğiniz etkili egzersizler

Spor yapmak her ne kadar zor gelse de sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Maalesef pek çok kişi spor yapacak enerjiyi ve zamanı bulamıyor. Bu yüzden sizler için sadece sandalye kullanarak yapabileceğiniz egzersizleri derledik. Bu egzersizleri rahat bir şekilde yaparak sağlıklı bir hayata ilk adımınızı atabilirsiniz. İşte detaylar...

CHAIR DIPS HAREKETİ

Sandalyenin ucuna oturarak başlayın.

Kollarınız yanlarda olacak şekilde, avuç içlerinden ve bileklerinizden güç alarak vücudunuzu öne doğru kaydırın ve kendinizi indirip kaldırmaya başlayın.

Bu hareketi 3 set ve 10 tekrarla yapın.

Bu hareket omuz kaslarınızı ve tricepslerinizi çalıştıran oldukça etkili bir egzersiz.

ARM CIRCLES HAREKETİ

Sandalyede otururken kollarınızı yanlara açarak T şekli oluşturun.

Bu sırada kürek kemiklerinizi de birbirine bastırın.

Daha sonra avuç içleriniz aşağı bakacak şekilde kollarınızı daire çizerek döndürmeye başlayın.

Bu hareketi de 2-3 set ve 20 tekrar olarak yapın.

Bu etkili egzersiz de omuzlarınızı geliştirirken duruşunuzu düzeltmenize yardımcı olur.

KNEE TUCKS HAREKETİ

İlk önce sandalyenin ön yarısına sırtınız dik şekilde oturun.

Daha sonra sandalyenin yanlarını ellerinizle hafifçe kavrayın.

Bu pozisyondayken karnınızı sıkarak, dizlerinizi sırayla göğüs hizasına çekin.

Eğer hareketi zorlaştırmak isterseniz, aynı anda iki dizinizi çekebilirsiniz.

Bu egzersiz ile omuzları, kolları ve karın kaslarını çalıştırırsınız.

Bu hareketi de 3 set ve 10-15 tekrarla yapabilirsiniz.

SEATED RUSSIAN TWIST HAREKETİ

Sandalyenin ucuna oturarak başlayın.

Vücudunuzu 45 derecelik bir açıyla omurganız düz şekilde geriye yaslayın.

Daha sonra bel altı sabit kalırken, göğsünüzü önce sağa sonra sola döndürün ve tekrarlayın.

Bu egzersizi 3 set ve 10 tekrarla yapabilirsiniz.

Bu hareket karın kaslarınızı çalıştırmanızı sağlar.

MOUNTAIN CLIMBER HAREKETİ