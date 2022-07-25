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  4. Kilolarca altın takıldı, altından kalkamadı! Aşiret düğününde gelin halay çekmekte zorlandı

Kilolarca altın takıldı, altından kalkamadı! Aşiret düğününde gelin halay çekmekte zorlandı

25.07.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Pinyanişi aşiretinin düzenlediği, Türkiye'de birçok ilin yanı sıra yurtdışından da katılanların olduğu düğün ile Büşra ve Melih Çallı çifti (26) dünya evine girdi. Takı merasiminde damat ile geline takılan altın ile para miktarı dudak uçuklattı. Gelin Büşra Çallı'nın üzerindeki takıların ağırlığı nedeniyle halay çekmekte güçlük çektiği görüldü.

Kilolarca altın takıldı, altından kalkamadı! Aşiret düğününde gelin halay çekmekte zorlandı

2 gün 2 gece süren aşiret düğünüyle hayatlarını birleştiren Büşra ve Melih Çallı çiftine davetliler düğünde takı takmak için sıraya girdi. Geline 5 kilo ağırlığında altın, damada ise 5 milyon TL takıldı. Damadın babası Bülent Çallı, coşkusunu "Düğünümüz tam bir şölene döndü" sözleriyle dile getirdi. Gelin Büşra Çallı'nın üzerindeki altınların ağırlığından halay çekmekte güçlük çekişi ise dikkat çekti.

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2 GÜN 2 GECE SÜRDÜ, İRAN VE IRAK'TAN GELENLER OLDU

Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden her ikisi de Ankara'da yaşayan iş insanı Bülent Çallı'nın oğlu avukat Melih Çallı ile Naif Çallı'nın kızı inşaat mühendisi Büşra Çallı, 16 Temmuz'da başkentte yapılan düğünle evlendi. Çallı çifti için Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde de 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı. Düğüne, Hakkari, İstanbul, Antalya, Van ile İran ve Irak'tan gelen, aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelenlerinin de olduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İş insanı Bülent Çallı ve sağdıç avukat Erol Çallı'nın düğün alanında karşıladığı davetliler, yerel sanatçıların şarkılarıyla halay çekti.

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TAKI SIRASI

Yeni evlilere takı takmak için sıraya girenler, geline onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık olmak üzere yaklaşık 5 kilo altın, damada ise 5 milyon lira taktı. Gelin Büşra Çallı'nın, üzerindeki takılarla halay çekmekte güçlük çektiği görüldü.

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"DÜĞÜNÜMÜZ ŞÖLENE DÖNDÜ"

Damadın babası Bülent Çallı, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. 16 Temmuz'da Ankara'da binlerce kişinin katılımıyla oğlunun evlendiğini, akrabalarının ısrarı üzerine Hakkari'de de düğün yaptıklarını söyleyen Çallı, "Buradaki düğünümüze de binlerin üzerinde misafirimiz geldi. Allah'a şükür hepsini iyi ağırladık ve güzel eğlendik. Düğünümüz tam bir şölene döndü. Düğünümüze katılan bütün hemşehrilerimiz, akrabalarıma ve arkadaşlarıma, dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Çallı çifti de mutluluklarına eşlik eden akraba ve arkadaşlarına teşekkür etti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
halay pinyanişi aşireti
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